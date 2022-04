„Unvorstellbare Tragödie“: US-Polizei entdeckt fünf Leichen in Wohnhaus

Duluth. In einem Haus im US-Staat Minnesota sind am Mittwoch (Ortszeit) fünf Tote gefunden worden. Zuvor hatte die Polizei einen Bericht über einen Mann erhalten, der sich in einer psychischen Krise befand. Eine Sprecherin der Stadt Duluth, rund 250 Kilometer nördlich von Minneapolis, sagte, der Mann sei unter den Toten. Die Polizei suche nicht nach Verdächtigen und es gebe keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Polizei entdeckt Leichen bei Kontrollbesuch

Der Polizeichef von Duluth, Mike Tusken, erklärte, die Polizei im nahe gelegenen Hermantown sei ursprünglich gebeten worden, jemandem einen Kontrollbesuch abzustatten. Die Ermittlungen hätten die Polizei dort veranlasst, mit der Polizei in Duluth in Kontakt zu treten, die schließlich das Haus in Duluth aufsuchte. Dort seien die Leichen entdeckt worden. Tusken sprach von einer „unvorstellbaren Tragödie“, wie der Sender WDIO-TV berichtete. Tusken sagte, auch ein Hund sei tot aufgefunden worden.

In einer Pressemitteilung erklärte die Polizei, sie sei an Informationen gelangt, nach denen der Mann „Zugang zu Waffen“ hatte. Mehrere Strafverfolgungsbehörden wurden zur Unterstützung gerufen und die Gegend wurde abgesucht, bevor die Ermittler das Gebäude betraten. Die Polizei erklärte, dass alle Getöteten in einer Verbindung zueinander stünden, die Art der Verbindung wurde jedoch zunächst nicht öffentlich gemacht. Die Polizei machte zudem keine Angaben dazu, wie die Menschen starben. Die Ermittlungen dauerten an.

RND/AP