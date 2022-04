„Pop-Titan“ als Priester: Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice covern Modern-Talking-Hit

Dieter Bohlen will es noch einmal wissen - und hat den alten Modern-Talking-Song „You‘re my Heart, You‘re my Soul“ neu aufgenommen. Dabei hat der selbst ernannte „Pop-Titan“ prominente Unterstützung: Pietro Lombardi und Katja Krasavice singen den Hit aus dem Jahr 1985 in einer deutschsprachigen Schlagerversion, wie in mehreren Clips, die Bohlen bei Instagram postete, zu sehen ist.

Musikproduzent und Songwriter Bohlen veröffentlichte am Wochenende ein erstes, 30 Sekunden langes Video, in dem die Rapperin Krasavice in einem perlenbesetzten Hochzeitskleid und mit pinken Haaren zu sehen ist. Der ehemalige „DSDS“-Gewinner Lombardi trägt einen dunklen Anzug und Sneakers. Bohlen erscheint im schwarzen Priestergewand und dicker Kette mit einem großen „D“ um den Hals.

Am Donnerstag veröffentlichte Bohlen ein zweites Video, Lombardi singt erneut die berühmte „You‘re my Heart, You‘re my Soul“-Zeile - diesmal allerdings nicht im Hochzeitsoutfit.

Zuvor war die Gerüchteküche hochgekocht, ob Krasavice und Lombardi etwa geheiratet hätten: Denn am Samstag hatte der 29-jährige Sänger ein Foto veröffentlicht, auf dem er und Krasavice im Hochzeitsdress vor einem Blumenbogen stehen, dazu schrieb er: „Dieses Gefühl ist für uns beide neu“ - samt rotem Herzen.

Inzwischen ist klar, dass es sich um ein Bild vom Musikvideodreh handelt - beiden haben nicht geheiratet, sondern zusammen mit Bohlen den 80er-Jahre-Hit neu eingesungen. Die Coverversion von „You‘re my Heart, You‘re my Soul“ soll am 6. Mai erscheinen.

RND/sz