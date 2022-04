21-Jähriger in Dortmunder Wohnung erstochen – Tatverdächtiger in U-Haft

Dortmund. Ein 21-Jähriger ist in einer Dortmunder Wohnung erstochen worden. Der ebenfalls 21 Jahre alte Tatverdächtige sitze in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er hatte sich nach der Tat am Wochenende gestellt. Nach Ermittlerangaben starb das Opfer durch einen Messerstich in den Hals.

Die Leiche des Bochumers war am Samstagabend in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Marten gefunden worden. Noch in der Wohnung nahmen die Einsatzkräfte die 26 Jahre alte Inhaberin fest, hieß es. Der Tatverdacht gegen sie habe sich jedoch nicht erhärtet, weshalb sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

RND/dpa