Mukoviszidose: Ukrainer (26) überlebt Flucht nur knapp – Behandlung in Potsdam schlägt an

Potsdam. Dass er die Flucht überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Zwölf Tage lang war Illia Zhukovin unterwegs aus seiner ukrainischen Heimatstadt Charkiw, nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt, nach Potsdam. Illia Zhukovin leidet an Mukoviszidose, fünf mal am Tag muss er inhalieren – ohne Strom und sauberes Wasser unmöglich. Auch die Grenzer waren ein Problem. Illia ist 26 Jahre alt, Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nur in Ausnahmefällen verlassen. Eine chronische, tödliche Krankheit ist ein solcher Fall, doch an mehreren Grenzübergängen wurden der junge Mann und seine Mutter abgewiesen. Der schwer Kranke soll kämpfen, statt zu fliehen. Acht Mal wird er zurückgeschickt, beim neunten Versuch schließlich klappt es: Illia Zhukovin schafft es, die Ukraine zu verlassen.

Seit gut einem Monat ist er nun im Potsdamer Bergmann-Klinikum in Behandlung. Carsten Schwarz, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, leitet die Sektion Cystische Fibrose – der international verbreitete Fachbegriff für Mukoviszidose – am Potsdamer Klinikum. Er behandelt die wenigen Patienten mit der seltenen, angeborenen Stoffwechselerkrankung, die es aus der Ukraine nach Potsdam geschafft haben. „Er kam mit einem Koffer voller Medikamente, einer Kamera und etwas Essen hier an“, erinnert sich der Arzt an die Ankunft des 26-Jährigen, „an Kleidung besaß er nur, was er am Körper trug“.

Niereninfektion und Schwäche

Viel besorgniserregender als die fehlende Kleidung ist aber der Gesundheitszustand des Patienten. „Patienten mit Cystischer Fibrose sind dringend auf die Inhalationen angewiesen, damit der zähe Schleim vor allem in der Lunge sich verflüssigt, ansonsten kommt es sehr schnell zu schwersten Infekten“, erläutert der Mediziner. Schon vor der Flucht konnte Illia Zhukovin nicht immer regelmäßig inhalieren. „Erst sind wir bei den Bombardements in die Bunker in den Untergrund gegangen, aber dort hatte ich nicht immer Zugang zu Strom“, sagt er, „als dann die Elektrizität auch in unserer Wohnung nicht mehr funktioniert hat, wussten meine Mutter und ich, dass wir weg müssen.“ In Potsdam wird er sofort stationär im Klinikum aufgenommen, eine Woche lang päppeln die Fachleute den entkräfteten Patienten auf, sorgen dafür, dass die verfestigte Flüssigkeit Illias Körper verlassen kann.

Nach einer Woche wechselt er in die ambulante Behandlung, wohnt in einer Pension nur wenige Minuten vom Klinikum entfernt, bekommt Physiotherapie, Drainage, Tabletten. „Es geht mir gut“, sagt er jetzt. „Nun ja“, sagt sein Arzt Carsten Schwarz. „Patienten wie Illia, die Schreckliches erlebt haben und zudem wissen, dass viele andere Menschen gerade noch viel Schlimmeres erleben, neigen dazu, aus lauter Dankbarkeit so zu tun, als wäre alles in Ordnung.“ Tatsächlich plagt den jungen Mann eine Niereninfektion, er ist weiterhin schwach. Und auch der immer weiter eskalierende Krieg in seiner ukrainischen Heimat beschäftigt ihn.

„Ich würde Charkiw verteidigen, wenn ich etwas kräftiger wäre.“

Seine Mutter hatte ihn auf der Flucht begleitet, eine Großmutter konnte die kleine Familie nachholen. „Wir sehen jeden Tag diese Bilder von zu Hause, aus Charkiw, aus all den anderen Städten“, sagt er. „Meine andere Großmutter ist in Mariupol. Wir wissen nicht, wie es ihr geht.“ In Charkiw hatte der junge Mann ein ganz normales Leben: Arbeit als Kameramann, Freunde, Hobbys. „Ich bin immer gern gereist, die Ukraine hat so viele wunderschöne Stellen“, sagt er. Nun ist er mit den Freunden über die sozialen Medien verbunden, viele kämpfen im Krieg gegen Putins Truppen, einige sind bereits tot. „Kämpfen würde ich auch, ich würde Charkiw verteidigen“, sagt Illia Zhukovin, „wenn ich etwas kräftiger wäre.“

Die Psyche seiner ukrainischen Patienten beschäftigt auch Carsten Schwarz. „Da muss ganz dringend langfristige, muttersprachliche Hilfe her“, sagt er. Die ukrainischen Krankenschwestern im Klinikum seien eine riesige Hilfe, „aber natürlich müssen die Traumata und die Verluste professionell aufgearbeitet werden, nicht nur bei Illia, sondern auch seine Mutter und Großmutter brauchen eine Begleitung.“

Rund 8000 Mukoviszidose-Patienten in Deutschland

Mindestens aus medizinischer Sicht hat die gefährliche Flucht Illia Zhukovin das Leben gerettet. Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, ist er einer der ältesten lebenden Mukoviszidose-Patienten in der Ukraine. „Es ist dort noch immer eine Krankheit, an der die meisten Patienten im Kindesalter sterben“, sagt Carsten Schwarz. Wer heute in Deutschland mit dieser seltenen Krankheit geboren wird, hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 55 Jahren, Schwarz‘ älteste Patientin ist weit über 70.

Seit 2011 leben in Deutschland mehr erwachsene als minderjährige Mukoviszidose-Patienten, jährlich kommen hier zwischen 150 und 200 Kinder mit der Krankheit auf die Welt. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa 8000 Patienten mit Cystischer Fibrose, in der gesamten Ukraine waren es vor Kriegsausbruch ungefähr 300.

Lebenserwartung durch Flucht fast verdoppelt

„Illia hätte mit seiner Medikation in der Ukraine maximal noch fünf bis zehn Jahre zu leben gehabt“, stellt der Arzt klar. „Wir können ihn und die anderen Patienten hier so behandeln, wie sie es verdienen, er kann hier noch 30, 40 oder 50 Jahre leben.“ Die Medikamente, die er im Potsdamer Klinikum bekommt, gibt es in der Ukraine nicht, sie kosten Tausende von Euro im Monat. „Ohne Krankenhausaufenthalte beläuft sich die Rechnung auf 250.000 Euro im Jahr“, sagt Schwarz. Die vom Klinikum und seinem Förderkreis organisierten Hilfstransporte in die Ukraine hatten Inhalationsgeräte an Bord, auch Sauerstoffflaschen. „Aber wir können nur die Basismedikation dorthin schicken.“ Doch der junge Mann will nach Hause – wenn es irgendwann geht. „Für mich ist nicht absehbar, dass Patienten wie Illia in der Zukunft in der Ukraine behandelt werden können“, sagt sein Arzt.

Wie viele von den etwa 300 Patienten die ersten zwei Kriegsmonate überlebt haben, vermag Schwarz nicht zu sagen. „Wir wissen von rund 25 Erkrankten, die in Polen und nicht transportfähig sind. Leider steht zu befürchten, dass viele andere aufgrund der mangelhaften Behandlung in Kriegszeiten und wegen der schwierigen hygienischen Umstände bereits gestorben sind.“ Vier Mukoviszidose-Kranke aus der Ukraine behandelt er in Potsdam, eine davon, eine junge Frau, wartet auf eine Spenderlunge, ein anderer, der 18-jährige Vitali, lebt bei Schwarz zu Hause. „Die Welt der Ärzte und Patienten, die sich mit dieser seltenen Krankheit befassen, ist klein“, sagt Carsten Schwarz. „Das ist unser Leben“, sagt Illia schlicht. „Bei derart seltenen Krankheiten sind enge Communities ganz typisch“, sagt auch Carsten Schwarz. Er hofft, seine jungen und zugleich doch so alten Patienten lange begleiten zu können. „Das hier“, sagt er, „ist ein Bund fürs Leben.“

Von Saskia Kirf/RND