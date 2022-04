Gasteltern sind schockiert: Verein schickt 44 geflüchtete Kinder zurück in die Ukraine

Hannover. 44 Kinder aus der ukrainischen Stadt Kovel hat der Verein Kinderhilfe Ukraine nach Kriegsbeginn ins niedersächsische Barsinghausen bei Hannover geholt. Anfang Mai sollen die Jungen und Mädchen jetzt vorerst wieder in ihre Heimat – eine Entscheidung, die nicht bei allen Beteiligten auf Verständnis trifft.

Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, doch das Heimweh sei bei vielen groß und außerdem stünden wichtige Prüfungen in der Schule an, sagt die Vorsitzende der Kinderhilfe Ukraine, Lilli Bischoff. Die Jungen und Mädchen aus Kovel seien seit knapp zwei Monate in der Region Hannover in Gastfamilien untergebracht. „So lange haben sie auch ihre Eltern nicht gesehen“, sagt Bischoff, die selbst zwei Kinder aus Kovel bei sich aufgenommen hat. Die Väter dürfen die Ukraine nicht verlassen, weil alle Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren im Land bleiben und kämpfen müssen. Die Mütter wollten ebenfalls in Kovel bleiben, um zu arbeiten und weiter Geld für die Familie zu verdienen.

Noch vor zwei Wochen hatte der Verein betont, man werde „bestimmt keine Kinder in den Krieg zurückschicken“. Nun kommt es überraschend anders. Vorsitzende Bischoff, die viele Freundschaften in der 70.000-Einwohner-Stadt im Westen der Ukraine pflegt, räumt ein, dass die Versorgung in Kovel schwierig sei. Aber: „Kovel wird nicht bombardiert, es gibt dort keinen Militäreinsatz“, sagt sie. Trotzdem geht es für die Kinder in eine ungewisse Zukunft. Und nicht alle Gasteltern in Barsinghausen verstehen den Entschluss des Vereins, die Kinder vorerst wieder heimzuschicken.

Gasteltern sind schockiert

„Wir sind von der Entscheidung überrumpelt und auch schockiert, da wir uns richtig Sorgen machen“, sagt etwa ein Gastvater, der ein Mädchen aus Kovel bei sich aufgenommen hat. Er meint auch, nicht alle Kinder hätten Heimweh und nicht alle müssten Schulprüfungen schreiben.

Man werde versuchen, die Kinder aus Kovel im Sommer erneut hierherzuholen, kündigt die Vorsitzende der Kinderhilfe Ukraine derweil an, vielleicht sogar schon im Juni oder Juli. „Wir brauchen alle eine Pause“, sagt Bischoff. Die Entscheidung, die Kinder vorerst wieder nach Hause zu schicken, habe der Verein natürlich nicht ohne Rücksprache getroffen. Man habe mit allen Eltern in Kovel gesprochen und abgefragt, wie es weitergehen solle. „Ihre Kinder sollen erst mal nach Hause kommen“, sagt Bischoff, versichert aber gleichzeitig: Sollte sich die Situation in Kovel ändern, „dann werden wir sofort reagieren. Dann sind die Kinder übermorgen wieder da.“

Überrascht von der Nachricht zeigt sich auch die Stadtverwaltung in Barsinghausen. Man sei im Vorfeld nicht vom Verein darüber informiert worden, dass es Pläne gebe, die Kinder zurückzuschicken, heißt es in einer Erklärung von Bürgermeister Henning Schünhof und Sozialamtsleiterin Heide Heyerhorst. Dementsprechend gebe es vonseiten der Stadt keinen Kontakt zu den Gasteltern oder Kovels Bürgermeister Igor Chaika. In die Rückkehrmodalitäten sei man nicht eingebunden. Die Verwaltung biete der Kinderhilfe Ukraine bei Bedarf aber Unterstützung an – sowohl bei der Rückreise in die Heimat als auch bei einer möglicherweise notwendigen Rückkehr nach Barsinghausen.

Dieser Text erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Von Jennifer Krebs/RND