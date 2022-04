Boris Beckers Familie: Wer steht noch zu ihm – und wer nicht?

Boris Becker erwartet im Prozess um sein Insolvenzverfahren das Urteil. Am 29. April soll in London das Strafmaß verkündet werden – dann entscheidet sich, ob der Ex-Tennisstar ins Gefängnis muss oder mit einer Bewährungsstrafe davonkommt. Am 8. April hatte ihn die Jury am Southwark Crown Court in vier der 24 Anklagepunkte schuldig gesprochen.

Ganz alleine muss der 54-Jährige die schwierige Zeit aber nicht durchstehen. Rückhalt gibt es unter anderem aus seiner Familie. Doch nicht alle stehen zu ihm. So denken seine vier Kinder, seine Ex-Frauen, seine aktuelle Partnerin und seine Mutter über ihn.

Boris Becker: Neue Lebensgefährtin steht ihm zur Seite

Die Frau, die zuletzt immer an seiner Seite war, ist Lilian de Carvalho Monteiro. Die Mitte-30-Jährige begleitete Becker zu jedem seiner Prozesstermine. Ein Paar sind die beiden vermutlich seit fast zwei Jahren. 2020 wurden die beiden erstmals zusammen im Urlaub auf Ibiza gesehen. Im Juni 2021 hatte Boris Becker sie mit zum Tennismatch in Wimbledon genommen. Sie lebt wie Becker in London und arbeitet dort als Risikoanalystin im Politikbereich.

Noah Becker mit seinem Vater vor Gericht

Auch zu seinem ältesten Sohn Noah Becker (aus der Ehe mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker) pflegt er ein gutes Verhältnis. Der 28-Jährige begleitete seinen Vater wie Carvalho Monteiro zu den finalen Prozesstagen bis zu dem Schuldspruch am 8. April. Zuvor war der Kontakt aber wohl ein wenig eingeschlafen. Am 2. März 2022 postete Becker auf Instagram ein Foto seines Sohnes. Dazu schrieb er: „Ich vermisse meinen ältesten Sohn Noah, aber ich weiß, dass es ihm gut geht.“

Bereits im August 2021 sagte Noah Becker, der als Musiker, Künstler und in der Modebranche tätig ist, der „Bild“: „Wir haben zwar alle unser eigenes Leben und trotzdem sind wir eine Familie, die zusammenhält und sich versteht. Oftmals ohne viele Worte übrigens.“ Seit dem Prozess gegen Becker ist der Kontakt offenbar wieder enger geworden.

Elias Becker: „Mein Vater hat viel Zeit mit uns verbracht“

Noahs jüngerer Bruder Elias Becker (22, ebenfalls aus der Ehe mit Barbara Becker) arbeitet als Model und hat im Oktober 2021 das Cover des Fashion-Magazins „Tatler“ geziert. Mit ihm zeigte sich Boris Becker zuletzt im Februar 2020 bei den Laureus World Sports Awards in Berlin in der Öffentlichkeit. Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn weiterhin gut. Zumindest klingen die Aussagen von Elias Becker nicht nach einem Zerwürfnis.

Wie Noah wuchs Elias nach der Trennung bei seiner Mutter Barbara in Miami auf. Auch nach der Scheidung „hat mein Vater viel Zeit mit uns verbracht“, sagte Elias Becker dem Fashionmagazin vor etwa einem halben Jahr.

Im November sprach der Becker-Spross auch noch mit der britischen „Times“. Im Interview stimmte er zu, dass er die Arbeitsmoral seines Vaters geerbt habe. Ist er wie er? „Das bin ich definitiv. Ich glaube, mir wird immer mehr bewusst, was er mir in jungen Jahren beigebracht hat. Als er Interviews in meinem Alter gab, war er einfach sehr ruhig und es war ihm wirklich wichtig, der Beste zu werden. Und ich wende das jeden Tag an und gehe dem Mist aus dem Weg, indem ich mich nicht wirklich auf den Glamour oder so etwas konzentriere“, erklärte Elias Becker.

Barbara Becker ist ihrem Ex-Mann dankbar

Barbara Becker (55) spricht rückblickend nur gut über ihren Ex-Ehemann (sie waren von 1993 bis 2001 verheiratet). Trotz dessen Seitensprung, aus dem seine Tochter Anna Ermakova hervorging und an dem die achtjährige Ehe in die Brüche ging, habe sie ihm viel zu verdanken. „Ich habe mir diese Familie ausgesucht, das ist Teil meines Lebens und gehört dazu. Meine Kinder will ich ja auch nicht zurückgeben. Wissen Sie, ich habe Boris mehr zu verdanken als jedem anderen Menschen auf der Welt, außer natürlich meinen Eltern, die mir das Leben geschenkt haben, weil er mir diese Kinder geschenkt hat“, sagte Barbara Becker Mitte März gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“. Sie schaue mit großer Dankbarkeit auf die Zeit mit Boris Becker zurück.

Sie lebt derzeit als Single in ihrer Wahlheimat Miami. Ihre Söhne Noah und Elias würden sie dort oft besuchen kommen.

Anna und Angela Ermakova drücken distanziert die Daumen

Deutlich schwieriger ist das Verhältnis zu Model Angela Ermakova (54) und der gemeinsamen Tochter Anna Ermakova (22). Kontakt gibt es keinen mehr zwischen beiden Seiten. „Wir haben einige Zeit vor Bekanntwerden durch seine Insolvenzverwalter von seinem Strafverfahren erfahren, da sie eine Zusammenarbeit von uns wollten. Aber wir haben uns geweigert, etwas damit zu tun zu haben“, sagte Beckers 22-jährige uneheliche Tochter Ende März der „Bild“. Beide hätten London noch vor Prozessbeginn verlassen. Anna Ermakova studiert eigentlich in der britischen Hauptstadt Kunst und arbeitet als Model.

Die beiden hätten einander länger nicht mehr persönlich gesehen. „Ich war den gesamten Lockdown nur mit meiner Mama zusammen, das war‘s“, sagte sie der Zeitung bereits im September 2021. In der Pandemie habe sie sich viele Gedanken gemacht. „Ich war damit konfrontiert, über meine Familie nachzudenken. Zu sehen, wer wirklich fair ist. Wer es versucht, und wer einem wirklich zur Seite steht.“

Über ihren Vater sagte sie dennoch: „Wir wünschen Boris viel Glück und hoffen, dass es ihm gut geht.“ Kurz nach dem Schuldspruch zeigte sich das Model unbeeindruckt vom Prozess gegen ihren Vater auf dem roten Teppich bei einem WMF-Event in München.

Auch Angela Ermakova sprach mit der „Bild“. Sie äußerte sich Mitte April zu Beckers Schuldspruch. „Es ist sehr traurig, dass seine glorreiche Karriere einen so starken Einbruch erleiden musste“, bedauerte sie. „Ich glaube, dass das einzige Gefühl von Mensch zu Mensch in einer solchen schwierigen Situation Mitgefühl sein sollte. Und genau das empfinde ich für Boris in seiner Notlage.“ Sie wisse aus eigener Erfahrung, wie es ist, öffentlich gedemütigt zu werden.

Angela Ermakova erklärte weiter, dass sie schon früh von Beckers finanziellen Problemen erfahren habe. „Er kam 2015 zu mir und mehrere Male danach, um Geld zu leihen, das er mir zurückzahlen wollte. Er wollte unsere Wohnung als Sicherheit verwenden, aber das musste ich natürlich ablehnen“, sagte sie der Zeitung. Sie hoffe nicht, dass er ins Gefängnis müsse, sondern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werde. Wann sie zuletzt Kontakt hatten, ließ Ermakova offen.

Lilly Becker hofft auf ein gerechtes Urteil

Über Beckers jüngstes Kind und dritten Sohn Amadeus Benedict Edley Luis Becker (12) ist nur wenig bekannt. Mutter Lilly Becker (45), die von 2009 bis 2018 mit Boris Becker verheiratet war, hält ihn so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Social-Media-Kanäle hat er bis auf einen Youtube-Kanal keine, erklärte seine Mutter. Er solle später einmal selbst entscheiden, ob er ein Leben im Rampenlicht führen möchte oder nicht.

Zum Verhältnis zu seinem Vater sagte Lilly Becker: „Langsam weiß er auch, wie berühmt sein Vater ist und hat natürlich auch viele Fragen dazu“, erklärte sie in einem RTL-Interview im Oktober 2021. „Zum Glück haben die beiden ein gutes Verhältnis.“

Lilly Becker selbst habe nur noch wegen ihres gemeinsamen Sohnes Kontakt zu Boris Becker, sagte sie der „Bild“-Zeitung vor Prozessbeginn im März. „Es ist schwer, den Vater meines Sohnes in einer solchen Situation zu sehen. Ich blicke mit einem unwohlen Gefühl auf den Prozessbeginn. Zwischen Boris und mir ist in den vergangenen Jahren bekanntlich sehr viel Unschönes passiert. Damit hat dieser Prozess aber nichts zu tun“, führte sie gegenüber der Zeitung aus.

Mit Amadeus wollte die 45-Jährige nicht über den Prozess sprechen. Ihrem Ex-Mann wünschte sie, „dass alles aufgeklärt wird und am Ende ein gerechtes Urteil gesprochen wird“. Lilly Becker ist immer wieder in deutschen TV-Shows zu sehen.

Mutter Elvira Becker: „Ich halte zu Boris“

Eine weitere Frau, die in jedem Fall zu ihm hält, ist seine Mutter Elvira Becker (86). „Ich halte zu Boris. Egal, was passiert – er ist und bleibt mein Sohn“, betonte sie gegenüber der „Bild“ kurz vor dem Schuldspruch am 8. April. Sie habe den Prozess von zu Hause aus in Leimen verfolgt. „Ich habe etwas Angst vor dem, was kommt. Mal sehen, wie das Urteil ausfällt“, erklärte sie weiter und sprach von einem guten und regelmäßigen Kontakt. „Mein Sohn ruft mich häufiger an. Er beruhigt mich“, sagte sie der Zeitung. Das sei gut, denn jeder erzähle etwas anderes.

Boris Beckers Vater, Karl-Heinz Becker, starb bereits 1999 nach langer Krankheit im Alter von 63 Jahren.

Von Nico Schwieger/RND