Elon Musk und seine Fanboys: Wer sind sie und was wollen sie?

Hannover. Elon Musk ist der reichste Mann der Welt, ein Visionär in Sachen Elektromobilität und der künftige Besitzer von Twitter – aber noch viel mehr. Elon Musk ist auch Tokio Hotel, die Backstreet Boys und die Kelly Family in einer Person.

Gewagte These? Mitnichten. Den Techmilliardär umgibt seit vielen Jahren eine Fangruppe, die mindestens genauso treu und fanatisch ist, wie es einst die Teenies waren, die Nick Carter und Bill Kaulitz hinterherreisten. Ihr natürliches Habitat: weniger die Konzerthallen von damals, sondern vielmehr die Kommentarspalten des Internets.

In Foren schwärmen die Elon-Fanboys, meistens sind es Männer, für ihr Idol. Hier posten sie Memes und interagieren auf eine Art und Weise mit ihrem Star, die Außenstehende häufig nicht einmal verstehen. Auf Twitter und anderen Plattformen verteidigen die „Musketeers“, wie sie auch genannt werden, jeden Schritt und Fehltritt ihres Idols – und verteidigen es gegen jegliche Kritik von Außenstehenden.

Kritiker werden mit Kommentaren überschüttet

Genau das nimmt allerdings zuweilen radikale Züge an – wie etwa die Grünen-Politikerin Marina Weisband in den vergangenen Tagen feststellen musste. Sie hatte sich in einem Tweet kritisch über den Techmilliardär geäußert. „Vielleicht sollten wir Elon Musk nicht die halbe Welt kaufen lassen?“, lautete der Post. Daraufhin seien ihr „so viele wilde Elon-Trolle in die Mentions gerutscht“, dass Twitter für sie „buchstäblich unbenutzbar wurde“, schreibt sie. Sie habe den Tweet schließlich löschen müssen.

Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) beschreibt Weisband diese Taktik als „Dogpiling“: Dabei würden Tweets größerer Twitterer in internen Foren gepostet. „Dann verabredet man sich, die Person kollektiv zu nerven. Das ist ein Vorgehen, das vor allem von der neuen Rechten bekannt ist“, so die Politikerin.

Eine solche Radikalität mit so viel Trollpower hat eine neue Qualität, wie Weisband andeutet. „Das hat Putin zuletzt 2015 geschafft“, schreibt sie. Und es stehe im deutlichen Kontrast zu den vermeintlichen Plänen Musks, nämlich Twitter zu einem Ort der Meinungsfreiheit zu machen. „Es geht den Fanboys des Typen, der Gewerkschaftsbildung in seinen Fabriken unterdrückt, nicht um Meinungsfreiheit“, betont Weisband.

„Elon ist echt“

Aber wer sind diese Menschen, die Elon Musk so abgöttisch lieben und so hartnäckig verteidigen? Und wie konnte es dem Milliardär überhaupt gelingen, eine solch treue Fangemeinde aufzubauen?

Die Ursprünge des Musk-Fankults gehen zurück bis in die 2010er-Jahre. Schon 2016 veröffentlicht der Blogger Zachary Shahan auf seiner Website „CleanTechnica“ einen wohlwollenden Beitrag über Musik mit möglichen Gründen, warum er von seinen Fans so vergöttert wird.

„Elon ist echt“, so eine seiner Thesen. Er sei ein „Außenseiter“ in der Geschäftswelt, spucke keine generischen, nutzlosen Aussagen aus und kommuniziere mit seinen Anhängern im Freund-zu-Freund-Stil. Und wenn ihm danach ist, weine der Unternehmer sogar in Interviews. Das hinterlässt offenbar bleibenden Eindruck.

Vom Mobbingopfer zum Multimilliardär

Eine weitere These: „Elon kümmert sich“. Spätestens seit seiner Mitgründerschaft des Bezahldienstes Paypal habe Musk „einen absurden Teil seines Lebens und seines Geldes der Unterstützung der Gesellschaft gewidmet“. Der Blogger nimmt auch Bezug auf Teslas Werbeversprechen, man wolle die „Erderwärmung bekämpfen“, die „sichersten Autos der Welt bauen“ und „Produkte herstellen, die Menschen begeistern und inspirieren“.

Musk ist also für seine Anhänger nicht einfach nur ein Unternehmer, der sich selbst die Taschen voll macht. Seine Visionen dienen vor allem dem Allgemeinwohl, so die immer wiederkehrende Erzählung. Das legitimiert es dann auch, einen Milliardär abgöttisch anzuhimmeln.

Und schließlich spiele auch die persönliche Geschichte Musks eine Rolle. Er sei der ewige Nerd, der in seiner Kindheit stets gemobbt und fast zu Tode geprügelt wurde, schreibt der Blogger – und jetzt mit seinen Abermillionen auf der Gewinnerseite des Lebens steht. Ein Umstand, der offenbar auch viele Fans des Milliardärs inspiriert: Sie sehen sich selbst in dieser Rolle – und in der Position, Ähnliches zu erreichen wie ihr Idol.

Elon und die „Hustle Culture“

Nicht zuletzt deshalb hat sich um Musk nicht nur ein Fankult, sondern auch eine Lebenseinstellung entwickelt – bekannt auch als „Hustle Culture“. Sie beschreibt die Idee des endlosen Arbeitens über die körperlichen Grenzen hinaus, für Reichtum und den eigenen großen Traum. Propagiert wird sie in Youtube-Videos von jungen Männern, die an ihrem eigenen Start-up arbeiten, in Linkedin-Beiträgen oder in inspirierenden Instagram-Posts. Vorbild ist Musk, der rund 80 bis 100 Stunden in der Woche in seinen Firmen SpaceX, Tesla und Co. anwesend sein soll.

Die „New York Post“ hatte sich bereits 2020 mit dem bizarren Fankult um den Milliardär auseinandergesetzt und in einem Artikel auch selbsternannte Fans zu Wort kommen lassen. Etwa einen Videospielentwickler aus Seattle, der sechs Jahre darauf gespart habe, um sich endlich die Anzahlung für sein Tesla Model 3 leisten zu können.

Musk erscheine „manchmal verrückt, aber hinter ihm und seinen Überzeugungen steht ein supergenialer Aspekt“, wird der 27-Jährige zitiert. Musik treibe „die Welt voran, um die Zukunft der Menschheit zu schützen.“ Zudem sei er eine Art „Nerd-König“.

Musk in göttlichen Posen

Diese Deutung, das Bild eines Visionärs, eines Menschen, der praktisch dauerhaft ackert, um die Welt zu verbessern, ist es auch, das in den Fan-Communitys des Techmilliardärs immer wieder reproduziert wird. Eine der wohl wichtigsten Plattformen dieser Art ist das Reddit-Forum r/ElonMusk, das rund 1,1 Millionen Mitglieder hat.

Hier liefern sich Nutzer eine wahre Meme-Schlacht rund um ihr Idol. Zahlreiche Bilder zeigen Musk in göttlichen Posen, viele seiner Tweets werden gepostet und heiß diskutiert. Sogar Lieder und Malbücher wurden in den vergangenen Jahren über den Unternehmer angefertigt, einige Fans bezeichnen ihn als „den Besten“ oder gar ihren „Anführer“.

Und natürlich wird auch die Twitter-Übernahme des Techmilliardärs huldigend gefeiert. In einem Post beispielsweise wird schon darüber spekuliert, Musk könne doch auch einfach Facebook beziehungsweise dessen Mutterkonzern Meta kaufen. „Das wäre zu schön, um wahr zu sein“, schreibt einer. „Ich wünschte, Papa Elon würde es tun. Es würde die Welt zu einem besseren Ort machen“, meint ein anderer.

Das Idol in Schutz nehmen

Ein Meme zeigt einen Mann, der einem Straßenhändler lebende Vögel in Gefangenschaft abkauft – und sie kurz darauf freilässt. „Elon Musk kauft Twitter“ ist das Video überschrieben – und rettet damit das Internet, wie das Meme wohl suggerieren soll. Ein weiteres Bild zeigt eine Gruppe von Comicfiguren, die Elon Musk brüllend gegenübersteht und „Nein“ ruft. Der Visionär Elon Musk, allein auf weiter Flur gegen die dumme Gesellschaft, antwortet mit einem ruhigen „Ja.“

Besonders angeregt wird Musks Plan diskutiert, er wolle die Plattform Twitter zu einem Ort der Meinungsfreiheit machen. „Segnet diesen Kerl“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Er freut sich, dass die linksliberale Twitterblase jetzt „hysterisch“ aufschreie. Ein anderer antwortet: „Der Fakt, dass sie dadurch gerade ihre Macht verloren hat, macht sie noch hysterischer“.

Nicht alle Beiträge werden ausschließlich huldigend diskutiert, die Mitglieder des Forums sind sich bei ihren Positionen bei Weitem nicht immer einig. Auffällig ist aber: Wird Kritik an Musk und seinen Entscheidungen geübt, ist ein Gegenredner schnell zur Stelle, der sein Idol umgehend in Schutz nimmt.

Ein Underdog mit Risikobereitschaft

Auf diese Weise werden alle möglichen Themen diskutiert, auch negativer Natur. Das Abstürzen von Aktienkursen, Lieferschwierigkeiten bei Tesla, Musks Unterstützung der Präsidentschaftskandidatur von Kanye West – oder der Fauxpas bei der Vorstellung des Tesla Cybertrucks. Musk hatte seinerzeit mit kugelsicheren Scheiben geworben und diese dann dummerweise mit einer Metallkugel zerstört.

Fallen gelassen wird Musk dafür nie, im Gegenteil. Er gilt bei seinen Fans als Underdog, der keine Angst hat, auch mal was aufs Spiel zu setzen.

Unangenehm wird der Personenkult dann, wenn die „Musketeers“ eine Demütigung ihres Idols wahrnehmen. Dann stürzen sie sich zu Hunderten oder Tausenden auf einen kritischen Post und dessen Verfasser, um das Bild Musks mit größtmöglicher Penetranz wieder ins rechte Licht zu rücken. Häufig schrecken sie dabei auch vor Beleidigungen, Drohungen und Frauenfeindlichkeit nicht zurück.

Musk-Fans mobben Verkehrsexpertin

Im vergangenen Herbst musste das beispielsweise Sicherheitsexpertin Missy Cummings erleben. Die in der Autoindustrie hochangesehene Verkehrsberaterin der Duke University war zur höchsten Verkehrsberaterin der Biden-Regierung ernannt worden. Zuvor hatte sie sich immer wieder kritisch über Autopilotsysteme geäußert, wie sie etwa auch in Teslas verbaut werden.

Elon Musk reagierte auf die Personalie prompt auf Twitter. „Ihre Erfolgsbilanz ist extrem voreingenommen gegenüber Tesla“, twitterte der Unternehmer – und seine Fanblase begann sogleich, ihre Arbeit zu verrichten.

Zahlreiche User überschütteten Cummings mit frauenfeindlichen Kommentaren und Gewaltandrohungen. Einer schrieb: „Wenn sie versuchen, uns den Autopiloten wegzunehmen, werden wir so heftig randalieren, dass der 6. Januar wie ein Tag in Disneyland aussieht.“ Das Datum bezieht sich auf den Sturm des Kapitols am 6. Januar 2021 – der Tweet ist inzwischen gelöscht.

In zahlreichen Tweets wird der Nachname Cummings durch den Dreck gezogen und mit sexuellen Anspielungen in Verbindung gebracht. Mehrfach wird ihre Expertise als Frau in der Automobilbranche in Abrede gestellt. Wenige Tage nach den Attacken deaktivierte Cummings schließlich ihren Twitter-Account.

Twitter wird „unbenutzbar“

Und jetzt trifft es eben diejenigen, die sich gegen die Übernahme der Plattform Twitter stellen. Marina Weisband berichtet dem RND, die meisten der Kommentare, die sie erhalten habe, würden Musk verteidigen, weil er „so viel für die Welt getan habe oder ja die Ukraine unterstütze“. Andere Fanboys hätten ihr vorgeworfen, sie wolle „Zensur einführen“, andere hätten einfach nur Beleidigungen verschickt – häufig garniert mit Memes, Lachsmileys und Clowns.

„Anstrengend wird es da, wo es nicht mehr reicht, die Antworten auf einen Tweet zu sperren oder ihn stummzuschalten. Diese Leute beginnen dann, mir auch unter andere Tweets zu antworten und mich zu trollen“, berichtet Weisband. „In dem Getrolle sehe ich die Antworten der Leute nicht mehr, mit denen ich eigentlich interagieren will.“

Dadurch werde Twitter „unbenutzbar“, so die Politikerin. „Das heißt für mich praktisch: Ich muss dreimal abwägen, ob ich etwas Kritisches zu Elon Musk sage. Was irgendwie so das Gegenteil von Meinungsfreiheit ist.“

Auch Böhmermann stößt auf „Musketeers“

Weisbands Fall ist nicht der einzige der vergangenen Tage. Auch der Satiriker Jan Böhmermann war mit den „Musketeers“ in Berührung gekommen, nachdem er in einem Tweet darauf hingewiesen hatte, dass im Tesla-Werk in Brandenburg Chemikalien ausgelaufen waren.

Die Folge: Hunderte wütende Kommentare. Viele von ihnen verteidigten das Unternehmen Tesla, einige leugneten den Vorfall gleich grundsätzlich, witterten eine große Verschwörung gegen das eigene Idol.

Es sind Fanmechanismen, die für einen Multimilliardär durchaus ungewöhnlich sind, und die man allenfalls von großen Musikstars kennt. Abgezeichnet hat sich das Problem mit den radikalen „Musketeers“ aber schon länger.

Mit Abstand „schlimmste Fan-Community“

Bereits im Jahr 2018 hatte die Autorin Michelle Spies eine Onlineumfrage gestartet, bei der Nutzerinnen und Nutzer die schlimmstes Fangruppen verschiedener Protagonisten wählen konnten.

Zur Auswahl standen beispielsweise die Fans des Youtubers Pewdepie, des Podcasters Joe Rogan, die der Kardashians, aber auch die der Serien „Big Bang Theorie“ und „Rick & Morty“. Die mit Abstand schlimmste Fan-Community, so das eindeutige Votingergebnis, war am Ende die von Elon Musk.

Der Techmilliardär sei „ihr maskuliner technologischer Messias, der gesandt wurde, um sie in eine neue Ära zu führen“, analysierte die Autorin das Ergebnis seinerzeit. „Sie werden ihren milliardenschweren Herrn bis zum Tod verteidigen.“ Daran dürfte sich wohl auch durch die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter nichts ändern – im Gegenteil.

