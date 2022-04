Boris Becker muss ins Gefängnis: Tochter Anna Ermakova ist „schockiert“

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (22) hat „schockiert“ auf die Verurteilung ihres Vaters zu einer Haftstrafe reagiert. „Ich hoffe, dass er stark ist in dieser schweren Zeit“, sagte das Model am Freitagabend im Interview mit dem Sender „Bild“.

Sie habe während des Prozesses versucht, ihrem Vater Boris Becker so gut wie möglich zu helfen. „Ich habe an das Gericht einen Brief geschrieben, dass ich mich um meinen zwölfjährigen Halbbruder Amadeus sorge“, sagte die die 22-Jährige. Vor ihrem Halbbruder, der aus der Beziehung von Boris und Lilly Becker stammt, stünden schwere Zeiten: „Es ist einfach nicht fair, dass er das durchmachen muss. Er ist erst zwölf Jahre alt. Ohne Vaterfigur, all der Stress – es wird besonders schwer für ihn.“

Nach dem Urteil habe sie mit ihren anderen Halbbrüdern Elias (22) und Noah Becker (28) telefoniert. Über die Beziehung zu ihrem Vater Boris sagte Anna Ermakova „Ich habe meinen Vater seit langer Zeit nicht gesehen, aber versucht, ihn am Telefon zu unterstützen.“

Am Freitag hatte ein Gericht in London die Tennis-Legende Becker wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Davon muss der 54-Jährige die Hälfte absitzen, bevor er den Rest auf Bewährung in Freiheit verbringen darf, wie Richterin Deborah Taylor am Southwark Crown Court entschied. Becker wurde umgehend in Gewahrsam genommen. Er hat nun 28 Tage Zeit, um gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.

