Ex-Frau Lilly Becker: „Boris hat das nicht verdient“

Boris Becker muss wegen mehrerer Insolvenzstraftaten für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Seine Ex-Frau Lilly Becker findet: „Boris hat das nicht verdient.“ Das erzählte das niederländische Model am Samstag dem Fernsehsender „RTL“ in einem emotionalen Interview. „Er hat niemanden umgebracht. Was jetzt passiert, hat was zu tun mit Steuern. Er ist ein Mann, ein Mensch, ein Vater, ein Ex-Ehemann für mich“, sagte Becker den Tränen nahe über ihren Ex-Mann. Große Sorgen mache ihr der gemeinsame Sohn Amadeus (12).

Die 45-Jährige sei nach dem Urteilsspruch „geschockt“ gewesen, erklärt Becker am Samstag. „Ich hab dieses Urteil nicht erwartet“, sagte sie im Interview mit „RTL“ am Samstag. Ex-Frau Lilly erklärte im Interview, sie wolle, dass jetzt jeder weiß: „Wir stehen hinter Boris – was auch passiert.“ Auch Boris Beckers Tochter Anna Ermakova hat „schockiert“ auf die Verurteilung ihres Vaters zu einer Haftstrafe reagiert. Die 22-Jährige sei in großer Sorge um Halbbruder Amadeus: „Ohne Vaterfigur, all der Stress – es wird besonders schwer für ihn.“

Lilly Becker über gemeinsamen Sohn Amadeus: „Ich kann das nicht alleine schaffen“

Auch Mama Lilly teilt die Sorgen um ihren Sohn. „Ich weiß nicht, wie ich das alles erklären soll“, sagt Becker gegenüber „RTL“. Beckers Ex-Frau zeigte sich im Interview überfordert mit der Situation. „Ich kann das nicht alleine schaffen“, erklärte die 45-Jährige. Auch psychologische Hilfe schloss das niederländische Model in dieser Siituation nicht aus. Lilly Becker gestand: „Ich brauche Hilfe“. Die Mutter des zwöljährigen Amadeus machte allerdings klar: „Ich schütze mein Kind und ich schütze auch Boris.“

Seit 2018 sind Lilly und Boris Becker getrennt. Mehr als zwölf Jahre waren der Sportler und das Model liiert, neun davon verheiratet. Lilly schwärmt auch heute noch von ihrer Zeit mit Ex-Mann Boris: „Wie ich gelebt habe mit Boris Becker - Das war eine Fantasie“, betonte sie am Samstag. Sie habe ein besonderes Leben mit dem Ex-Tennisprofi gehabt.

Am Freitag hatte ein Gericht in London die Tennislegende Becker wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Davon muss der 54-Jährige die Hälfte absitzen, bevor er den Rest auf Bewährung in Freiheit verbringen darf, wie Richterin Deborah Taylor am Southwark Crown Court entschied. Becker wurde umgehend in Gewahrsam genommen. Er hat nun 28 Tage Zeit, um gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.

RND/hyd/dpa