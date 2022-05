Neunter Journalist in diesem Jahr in Mexiko ermordet

Mexiko-Stadt, Culiacán. In Mexiko ist erneut ein Medienschaffender ermordet worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft des nordmexikanischen Bundestaats Sinaloa mitteilte, wurde der Journalist Luis Enrique Ramírez am Donnerstag (Ortszeit) am Rande der Landeshauptstadt Culiacán tot aufgefunden. Der mehrmals preisgekrönte Reporter war am Vortag von bewaffneten Männern verschleppt worden.

Der 59-Jährige ist bereits der neunte Journalist, der in diesem Jahr in Mexiko ermordet wurde. In seiner letzten Kolumne vom 3. Mai in der Lokalzeitung „El Debate“ hatte Ramírez kritisiert, dass er beleidigt worden sei, als er sich mit dem Bürgermeister von Culiacán in einem Restaurant befunden habe.

„Reporter ohne Grenzen“ forderte die Ermittlungsbehörden sowie die Sonderstaatsanwaltschaft für Delikte gegen die Pressefreiheit auf, das Verbrechen im Kontext der journalistischen Arbeit von Ramírez zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass die Familie des Opfers Schutz erhält. Der Bundesstaat Sinaloa ist die Basis des kriminellen Sinaloa-Kartells von Joaquín „El Chapo“ Guzmán.

Ramírez schrieb für „El Debate“ und war Gründer des Portals „Fuentes Fidedignas“. Früher hatte er in Mexiko-Stadt für überregionale Zeitungen wie „El Financiero“, „El Nacional“ und „La Jornada“ gearbeitet. Für seine Berichterstattung erhielt er zahlreiche Journalistenpreise.

Mexiko ist derzeit neben der Ukraine das gefährlichste Land für Medienschaffende. Seit dem Amtsantritt des Präsidenten Andrés Manuel López Obrador im Dezember 2018 wurden mindestens 32 Pressevertreter getötet, seit dem Jahr 2000 sind es mehr als 150.

RND/epd mit AP