Wird Boris Becker in einigen Monaten nach Deutschland abgeschoben?

Seit einer Woche sitzt Boris Becker im Wandsworth-Gefängnis in London. Seither wird über möglichen Freigang, eine vorzeitige Haftentlassung oder jetzt gar über eine Abschiebung nach Deutschland spekuliert. Die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet am Donnerstag, dass ausländische Häftlinge, die eine Haftstrafe von mehr als zwölf Monaten verbüßen müssen, häufig zum frühestmöglichen Zeitpunkt ins Ausland abgeschoben würden.

Auf Becker würde das offenbar zutreffen: Er wurde zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt und besitzt wohl nur die deutsche Staatsbürgerschaft, nicht aber die britische. Wie wahrscheinlich seine Abschiebung nach Deutschland ist, lässt sich aber nur schwer prognostizieren, sagt Promianwalt Paul Vogel im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er ist Experte für englisches Recht und leitet eine Rechtsanwaltsgesellschaft mit Sitz in Berlin sowie weiteren Niederlassungen in München, London und Zürich.

Abschiebung für das „öffentliche Wohl“

Grundsätzlich seien Abschiebungen aus Großbritannien nach Deutschland – und auch umgekehrt – möglich. „Nach einem Urteil kann sich die britische Justiz oder auch der Anwalt des Verurteilten um eine Abschiebung bemühen“, erklärt Vogel. Expertinnen und Experten vermuten, dass Becker ungefähr die Hälfte seiner Haftstrafe – also 15 Monate – absitzen muss. Bevor er den Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen kann, läge er also über der zwölfmonatigen Mindestinhaftierungsdauer in Großbritannien. „Dann kann er, wenn er keine britische Staatsbürgerschaft besitzt, abgeschoben werden“, sagt Vogel. Diese Regelung begründet das britische Innenministerium mit dem „öffentlichen Wohl“. Jeder Häftling kostet den Staat Geld und belegt Platz in den oft eh schon überfüllten Gefängnissen.

Das Innenministerium wollte auf anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Fall Becker nicht kommentieren, bekräftigte aber: „Jeder ausländische Staatsbürger, der wegen einer Straftat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt für eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Betracht.“

Aber auch für Gefängnisinsassen wie Becker kann die Abschiebung einen Vorteil bieten, weshalb Anwälte und Anwältinnen den Vorgang anschieben könnten. „Im Falle einer Abschiebung von Großbritannien nach Deutschland ist es möglich, dass die Haftstrafe in Deutschland dann zur Bewährung ausgesetzt wird“, sagt Promianwalt Vogel.

„Ich fühle mich nicht als Deutscher“

Ob dieses Szenario für Boris Becker erstrebenswert ist, ist allerdings unklar: 2015 hatte er er angekündigt, sich um die britische Staatsbürgerschaft bemühen zu wollen. Zwei Jahre später sagt er der Zeitschrift „Gala“: „Ich werde wohl nicht mehr nach Deutschland zurückkommen, aber ich trage Deutschland immer in mir, ich bin ein Deutscher im Ausland. Ich habe einen deutschen Pass, aber ich fühle mich nicht als Deutscher. Mein Zuhause ist London.“ Möglicherweise muss der 54-Jährige, der seit 2012 im Westen Londons lebt, also abwägen zwischen einer verkürzten Haftstrafe und der ungeliebten Rückkehr nach Deutschland.

Laut Promianwalt Vogel ist statt einer Rückkehr nach Deutschland auch ein anderes Szenario denkbar. Becker könnte sich darum bemühen, die Haftstrafe vollständig in Deutschland abzuleisten. Das sei zwar bei kurzen Haftstrafen eher unüblich, aber möglich.

Interessant könnte diese Option sein, weil das Wandsworth Prison, in dem Becker einsitzt, für besonders harte Haftbedingungen bekannt ist. Ein ehemaliger Insasse sagte gegenüber dem Sender RTL: „Leider gibt es keine VIP-Behandlung für Prominente. Die Zellen sind winzig und eigentlich für eine Person konzipiert, es sind aber immer zwei Personen in diesen Zellen.“ Die „Daily Mail“ vermutet allerdings, dass Becker ohnehin in den nächsten Monaten in ein anderes Gefängnis mit besseren Haftbedingungen verlegt wird.

Aber auch ohne Abschiebung oder Verlegung ist es unwahrscheinlich, dass Becker seine gesamte Haftstrafe absitzen muss. Etwa nach der Hälfte der Zeit, also nach einem Jahr und drei Monaten, könnte er auf Bewährung freikommen.

Mit Material der dpa

Von Sebastian Scheffel/RND