Zwei Kinder tot in Hanauer Wohnhaus entdeckt: Das ist über den Fall bekannt

Der Fall sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen: Am Mittwochmorgen (11. Mai 2022) werden zwei Kinder bei einem Hochhaus in der Innenstadt Hanaus aufgefunden. Ein schwer verletzter Junge stirbt kurz darauf im Krankenhaus, für ein Mädchen kommt jede Hilfe zu spät. Eintreffende Rettungskräfte können nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei ist sich bereits sicher: Die beiden Minderjährigen sind einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Das ist mittlerweile öffentlich zu dem Fall bekannt:

Was ist passiert?

Am Mittwochmorgen werden Passanten und Passantinnen auf einen schwer verletzten Jungen aufmerksam, der auf dem Boden vor einem Wohnhochhaus in der Hanauer Innenstadt liegt. Um 7.25 Uhr alarmieren sie die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Junge jedoch schon nicht mehr ansprechbar gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Wenig später entdecken die Beamten und Beamtinnen ein weiteres Opfer: Auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stock des Wohnkomplexes liegt ein lebloses Mädchen. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Der Junge wird noch ins Hanauer Stadtkrankenhaus gebracht, erliegt dort jedoch ebenfalls seinen Verletzungen.

Eine Obduktion habe mittlerweile ergeben, dass das Mädchen an Verletzungen durch „scharfe Gewalt gegen den Hals“ gestorben sei. Bei dem Jungen hätten multiple innere Verletzungen zum Tod geführt, die auf einen Sturz aus großer Höhe zurückzuführen seien. Die Gründe für den Sturz seien Teil der Ermittlungen, „die wegen des Verdachts des Mordes geführt werden“, so die Sprecherin.

Wer sind die Kinder?

Ersten Hinweisen zufolge soll es sich bei den Opfern um ein siebenjähriges Mädchen und einen elfjährigen Jungen handeln, die in der Hanauer Wohnung lebten, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nähere Angaben zur Identität der Geschwister machte sie jedoch nicht. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky zeigte sich erschüttert über die Tat. „Ich kannte die Familie nicht persönlich, aber was wir wissen ist, dass sie schon seit einigen Monaten sozialpädagogische Unterstützung bekommen hat“, sagte er der „Bild“. „Wir müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei jetzt abwarten. Leider spricht viel für ein Familiendrama.“ Tatsächlich habe die Polizei Anhaltspunkte für ein Verbrechen im familiären Kreis, teilte die Staatsanwaltschaft mit. „Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und von Kriminalpolizei gehen von einem Tötungsdelikt aus und konzentrieren sich nun darauf, was sich am Morgen in dem Haus abgespielt hat“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung am Dienstag.

Wie geht die Polizei vor?

Die Polizei hat den möglichen Tatort abgesichert und die Straßen rund um das Haus mit Absperrbändern und Streifenwagen abgesperrt. Auf dem Balkon im neunten Stock sollen Ermittler und Ermittlerinnen in weißer Schutzkleidung gesichtet worden sein. Außerdem ließ die Polizei eine Drohne über dem Haus fliegen, um damit den Tatort aus möglichst vielen Perspektiven zu fotografieren. Vor dem Gebäude wurden zudem jegliche Büsche entfernt, um mögliche Spuren zu sichern. Auch Nachbarn würden umfassend befragt. „Bei einer solchen Tat fahren wir das volle Programm“, sagte ein Polizeisprecher zu „RTL“.

Das Wohnhaus mit insgesamt elf Stockwerken sowie einem Geschäft und einem Café im Erdgeschoss liegt in der Römerstraße am Marktplatz in Hanaus Innenstadt. Laut „Bild“-Informationen soll die Mordkommission in dem Fall von der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes unterstützt werden.

Wo sind die Eltern der Kinder?

Zu den Eltern der Kinder und ihrem Aufenthaltsort gibt es bisher keine offiziellen Angaben der Polizei. Mehrere Medien berichteten, der Vater der Kinder gelte als tatverdächtig. Eine Bestätigung von Polizei und Staatsanwalt gab es jedoch bisher nicht. Auch welche Rolle die Mutter der beiden Kinder gespielt haben könnte, bleibt ungewiss. Laut „RTL“‑Informationen soll die Frau zum Tatzeitpunkt bei der Arbeit gewesen sein, „Bild“ berichtet, die Frau habe nach dem Tod der Kinder einen Zusammenbruch erlitten und sei auf eigenem Wunsch in einer psychiatrischen Klinik.

Gibt es einen Tatverdächtigen?

Bereits am Mittwoch (11.05.) nahm die Polizei die Spur eines möglichen Verdächtigen auf, jedoch erfolglos. Es sei noch keine Festnahme erfolgt, sagte eine Sprecherin der Hanauer Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Auch am Freitag fahndet die Polizei noch nach dem Tatverdächtigen. Nähere Angaben zu dem Mann und in welchem Verhältnis er zu den toten Kindern stehen könnte, wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei scheint aber von einem Einzeltäter auszugehen. Auch der familiäre Hintergrund der Tat lässt vermuten, dass im privaten Umfeld der Kinder nach möglichen Verdächtigen gesucht wird.

Warum wird nicht öffentlich nach dem Täter gefahndet?

„Wenn man fahndet, funktioniert es in der Regel besser, wenn derjenige, nachdem gefahndet wird, nicht davon weiß“, erklärt Staatsanwältin Lisa Pohlmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) das generelle Vorgehen. Eine Öffentlichkeitsfahndung sei die „Ultima Ratio“, oft also der letzte Schritt. Warum sich in diesem konkreten Fall dafür entschieden wurde, keine Informationen über den Gesuchten an die Öffentlichkeit zu geben und auch keine Informationen über die Elternteile der toten Kinder herauszugeben, können sie aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen.

Wie reagiert die Stadt Hanau?

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky zeigte sich bestürzt über den Vorfall: „Es ist ein Schock, der wieder durch die Stadt geht,“ sagte er der „Bild“. Erst im Februar dieses Jahres hatte sich das Attentat von Hanau zum zweiten Mal gejährt. Im Jahr 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

RND/al mit dpa