Untergetauchter Vergewaltiger von Sängerin Edith Stehfest in Portugal gefasst

Leipzig/Lissabon. Der Leipziger Polizei ist ein Fahndungserfolg in Portugal gelungen. Der Vergewaltiger der Sängerin Edith Stehfest ist am Flughafen Lissabon gefasst worden. Er war seit Monaten verschwunden und hatte sich so einer mehrjährigen Haftstrafe entzogen. Rückblick: Im Dezember 2020 sorgte der Prozess gegen Max H. vor dem Leipziger Amtsgericht für Aufsehen. Die Sängerin berichtete dort offen von den Übergriffen gegen sich.

„Er war ein Drogendealer“, sagte die Ehefrau des Schauspielers Eric Stehfest („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let‘s Dance“) in der Verhandlung. „Von ihm habe ich mein erstes Crystal Meth bekommen.“ Auch das in der Techno-Szene beliebte GBL („Liquid Ecstasy“) habe der verkrachte Philosophie- und Jura-Student Max H. im Angebot gehabt. „Die Dosierung bestimmte er, ich habe ihm vertraut.“ Das war offenbar ein Fehler: Die zur Tatzeit 17-Jährige wurde von der zu hohen Dosis K.o.-Tropfen bewusstlos. Diesen Zustand hat Max H. nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ausgenutzt und das Mädchen auf verschiedene Weise missbraucht.

Angeklagter räumte Taten ein

Der Angeklagte räumte die Taten später ein. Er wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt, legte aber Rechtsmittel ein. Zur Berufungsverhandlung im vergangenen Herbst erschien er nicht mehr vor Gericht. Max H. war abgetaucht, das Urteil gegen ihn wurde rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft beauftragte im Januar 2022 Zielfahnder der Leipziger Polizei mit der Suche nach Max H. Zu diesem Zeitpunkt sollte er seine Haftstrafe antreten.

Die Spezialisten kamen dem 36-Jährigen auf die Spur, sie führte nach Portugal. Dort soll H. unter falschem Namen gelebt haben. „Eine ihm nahestehende Person wollte ihn nun besuchen“, teilte die Polizei mit. Max H. holte sie am Flughafen von Lissabon ab. Im Zusammenspiel von Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt und portugiesischen Behörden wurde Max H. am 1. Mai von Zivilfahndern festgenommen. Am Donnerstag holten ihn Leipziger Beamte nun ab und überstellten den Sexualstraftäter in ein Gefängnis in Sachsen.

Von Matthias Roth, Frank Döring/RND