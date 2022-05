Messerattacke in einer Regionalbahn: Ermittler prüfen islamistischen Hintergrund

Nach der Messerattacke in einer Regionalbahn bei Aachen prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag mit. Bei dem Täter handele es sich um einen 31-jährigen Mann, der im Irak geboren wurde.

„Das war eine grausame Tat, die in einem Akt enormen Mutes gestoppt werden konnte“, sagte Reul. Zufällig saß in dem Zug ein Bundespolizist, der in zivil unterwegs war. Gemeinsam mit zwei anderen Mitreisenden, konnte er den Mann überwältigen und „möglicherweise größeren Schaden verhindern“, so Reul.

Tat als Amoktat eingestuft

Die Tat sei mittlerweile als Amoktat eingestuft worden und ein Spezialkommando wurde mit der Untersuchung betraut. Der mutmaßliche Täter war der Polizei bereits bekannt. Im Jahr 2017 wurde in einem Islamismus-Prüffall gegen ihn ermittelt. Damals hatte das Flüchtlingsheim, in dem der Mann damals lebte, der Polizei Hinweise gegeben. Die Ermittlungen hatten aber keine Auffälligkeiten ergeben. Aktuell befindet sich der Mann in einer Aachener Klinik, nachdem er zuvor auf dem Polizeirevier war.

„Die Taten zeigen, dass wir weiter wachsam sein müssen. Die Gefahren von Islamismus und Rechtsextremismus sind weiter präsent“, sagte Reul.

RND/lka/dpa

