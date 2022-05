Mann eröffnet Feuer in US-Supermarkt und tötet mindestens acht Menschen

Am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) hat ein Mann auf dem Gelände eines Supermarktes in der US-amerikanischen Stadt Buffalo (Bundesstaat New York) das Feuer eröffnet. Mindestens acht Menschen sind dem Schützen zum Opfer gefallen, mehrere Menschen wurden zudem verletzt, berichtet das Nachrichtenportal „BNO News“. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtet davon. Es blieb zunächst unklar, wie viele Menschen verletzt wurden und ob die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

Der Mann habe zudem seine Tat live auf der Streaming-Plattform Twitch übertragen und zuvor im Internet ein über 100-seitiges Manifest veröffentlicht. Darin gebe er sich als weißer Rassist und Anhänger von Verschwörungserzählungen zu erkennen. Er glaube daran, dass weiße Menschen gegen Nicht-Weiße ausgetauscht werden sollen. Zudem gebe er darin an, 18 Jahre alt und Antisemit zu sein.

Einer der Ermittler sagte der AP, die Untersuchung sei noch in der Anfangsphase, aber ein rassistisches Motiv werde nicht ausgeschlossen. Der Angreifer sei in den Tops Friendly Market in einem mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Viertel Buffalos gestürmt und habe möglicherweise den Angriff live im Internet gestreamt. Man untersuche, ob er auch irgendeine Stellungnahme ins Internet gestellt habe, sagte der Ermittler.

Nach Polizeiangaben ist der Angreifer bereits festgenommen worden. Mehrere Menschen seien niedergeschossen worden. Anwohnende sollen die Gegend meiden. NBC berichtete dagegen, der Täter sei getötet worden.

Ein auf Facebook veröffentlichtest Video zeige laut „BNO News“, wie ein Mann in Tarnkleidung abgeführt wird. Demnach sei er mit einem halbautomatischen Gewehr bewaffnet gewesen.

Die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, teilte mit: „Ich beobachte die Schießerei in einem Lebensmittelgeschäft in Buffalo genau. Wir haben den örtlichen Beamten Unterstützung angeboten. Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Behörden.“

RND/sic/dpa/AP

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter