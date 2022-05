Die wichtigsten Informationen zum Oktoberfest 2022

Corona soll der Wiesn diesmal keinen Strich durch die Rechnung machen. Nicht nur kulturell, auch wirtschaftlich, ist das als größtes Volksfest der Welt geltende Oktoberfest eine wichtige Veranstaltung für die Stadt: Rund sechs Millionen Besucherinnen und Besucher besuchten das Münchner Oktoberfest in den Jahren vor der Pandemie. Wann heißt es wieder „O‘zapft is!“ und was kostet die Maß? Wir beantworten die drängendsten Fragen.

Oktoberfest in Zeiten von Corona und Krieg

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich im Vorfeld der Entscheidung der Stadt München für ein Ausrichten ausgesprochen. Nachdem das Fest zweimal in Folge wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, müsse das Oktoberfest im Herbst 2022 „zumindest nach rechtlichen Gesichtspunkten“ wieder stattfinden, so Söder im April. So entschied es letztlich auch die Stadt.

Nach derzeitigem Stand sollen auf dem Oktoberfest keine Zugangsbeschränkungen oder sonstigen Corona-Auflagen gelten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist die Entscheidung, die Wiesn stattfinden zu lassen, nach eigener Aussage jedoch nicht leicht gefallen. Dabei gab Reiter neben infektiologischen auch politische Gründe im Hinblick auf Russlands Krieg in der Ukraine an.

Oktoberfest 2022: das Wichtigste auf einen Blick

Wann findet das Oktoberfest statt? Von Samstag, 17. September bis Montag, 3. Oktober 2022. Wie wird das Oktoberfest eröffnet? Mit dem Wiesnanstich um Punkt 12 Uhr wird das Münchner Oktoberfest am 17. September offiziell eröffnet. Dabei ist es üblich, dass der Oberbürgermeister das erste Bierfass anzapft. Die erste Maß geht an den bayerischen Ministerpräsidenten. Vor dem Anstich halten die Wiesnwirte samt Bedienungen, Musikkapellen und Schaustellern Einzug auf das Festgelände. Wo findet das Oktoberfest statt? Das Oktoberfest wird traditionell auf der rund 42 Hektar großen Theresienwiese im Münchner Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt veranstaltet.

Welche Festzelte gibt es auf dem Oktoberfest 2022?

Dreh- und Angelpunkte auf dem Münchner Oktoberfest sind seit jeher die Bierzelte, von denen sich etwas mehr als drei Dutzend auf der Theresienwiese verteilen und insgesamt etwa 120.000 Sitzplätze ermöglichen. Allein die 14 größten Festzelte bieten zusammengenommen Platz für etwas mehr als 96.000 Gäste. Laut Vorschrift ist es den Münchner Traditionsbrauereien vorenthalten, ihr Bier auf dem Oktoberfest auszuschenken. Das sind die großen Festzelte und ihre Brauereien:

Zelt

Brauerei

Sitzplätze

Hacker-Festzelt

Hacker-Pschorr

9378

Hofbräu-Festzelt

Hofbräu München

9051

Festhalle Schottenhamel

Spatenbräu

9030

Augustiner-Festhalle

Augustiner-Bräu

8500

Löwenbräu-Festzelt

Löwenbräu

8500

Paulaner-Festzelt

Paulaner

8365

Pschorr-Bräurosl

Hacker-Pschorr

8250

Ochsenbraterei

Spatenbräu

7546

Armbrust­schützenzelt

Paulaner

7420

Schützen-Festzelt

Löwenbräu

6158

Marstall Festzelt

Spatenbräu

4082

Fischer-Vroni

Augustiner-Bräu

3862

Käfer Wiesn-Schänke

Paulaner

3413

Kufflers Weinzelt

Paulaner

2500

Öffnungszeiten der Bierzelte 2022 – Oktoberfest-App mit Terminplan und Karte

Die großen Bierzelte haben werktags von 10 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet. Schankschluss ist um 22.30 Uhr. An Wochenenden und am 3. Oktober öffnen die Zelte bereits um 9 Uhr. Kleinere Zelte, Imbissbuden und Cafés öffnen laut Veranstalter meist um 10 oder 10.30 Uhr und schließen um 23 Uhr.

Wer wissen will, wie voll es in den großen Festzelten ist, kann mithilfe der offiziellen Oktoberfest-App die Zeltbelegung im Blick behalten. Die App enthält auch einen Plan des Festgeländes, ist in mehreren Sprachen verfügbar und kann über die entsprechenden Stores für Android und iOS heruntergeladen werden.

Welche Attraktionen gibt es auf dem Oktoberfest 2022?

Neben den Festzelten befinden sich auf dem Oktoberfestgelände eine Reihe an Fahrgeschäften und Buden, den sogenannten Wiesnstandl. Zu den traditionsreichsten Attraktionen gehören das Kettenkarussell, der Stand der Vogelpfeifer oder Feldl‘s Teufelsrad. Geister- und Achterbahnen zählen ebenfalls zu den mehr als 30 Fahrgeschäften. Wer eine Auszeit vom Trubel auf dem Boden sucht, bucht eine Fahrt auf Willenborgs Riesenrad und genießt die Aussicht über das gesamte Festgelände.

Was kostet Bier auf dem Oktoberfest 2022?

Die wohl wichtigste Frage für viele Wiesnbesucher: Wie viel kostet eine Maß Bier in diesem Jahr? Ein Blick auf die Statistik lässt nichts Gutes erahnen, denn seit 1971 sind die Bierpreise auf dem Oktoberfest stetig gestiegen:

Und auch 2022 wird das Wiesnbier aller Voraussicht nach teurer werden. So haben bereits mehrere Wiesnwirte angekündigt, ihre Preise zu erhöhen. Als Gründe werden die erhöhten Einkaufspreise für Bier und Lebensmittel genannt. Wie viel Bier und Speisen auf dem Oktoberfest in diesem Jahr tatsächlich kosten werden, bleibt abzuwarten. Laut der Löwenbräu-Festzelt-Wirtin, Stephanie Spendler, rechne man mit „etwa 10 bis 15 Prozent höheren Einkaufspreisen“. Geht man davon aus, dass diese Kosten direkt auf den Bierpreis in den Festzelten umgelegt werden, könnte die Maß Bier in diesem Jahr bis zu 13,60 Euro kosten.

