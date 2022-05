Deutschland knackt die 30-Grad-Marke – und dann kommen Unwetter

Die Menschen in Deutschland dürfen sich in dieser Woche auf sommerliche Temperaturen freuen. Schon am Dienstag klettert das Thermometer auf maximal 19 Grad im Nordosten bis 28 Grad im Südwesten. Gemütlich bleibt es aber nicht überall. In der östlichen Mitte etwa vom Vogtland über das Erzgebirge und bis ins östliche Niedersachsen können einzelne Gewitter auftreten.

Am Mittwoch wird es dann fast flächendeckend schön. „Das wird ein sonniger, teils auch ein heißer Tag“, erklärte Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Im Südwesten herrschen dann Maximaltemperatur um die 30 Grad, teilweise auch über 30 Grad. „Das Hochdruckgebiet ‚Yannes‘ liegt derzeit über Polen und lenkt die trockene und warme Luft aus dem Süden Europas zu uns“, sagte Schmidt. Im Norden ist es am Mittwoch etwas kühler. Wie am Dienstag kann es auch vereinzelt zu Schauern kommen.

Unwetter am Freitag mit Starkregen, Hagel und Gewittern

Am Donnerstag erreichen Deutschland allmählich wieder Tiefdruckgebiete. „Im Osten bleibt es trocken bei Temperaturen um die 30 Grad. Im Westen und Südwesten wird es wegen der Tiefs allerdings schwüler. Es kann auch Schauer und Gewitter geben“, erklärte der Wetterexperte.

Am Freitag wird es im Westen und in der Mitte Deutschlands ungemütlicher. Schmidt warnt vor Unwettern mit Starkregen, Hagel und Gewitter. Wo genau diese auftreten werden, könne er noch nicht vorhersagen. Bei den Temperaturen gibt es ein Gefälle von Norden nach Süden. „Teilweise bis zu 15 Grad“, betonte Schmidt. An der Küste schwanken die Höchstwerte bis zu 20 Grad, im Süden kann es tagsüber über 30 Grad heiß werden.

Am Wochenende kühlt es sich ein wenig ab. Das Temperaturgefälle zwischen Norden (bis zu 20 Grad) und Süden (bis zu 27 Grad) bleibt am Samstag aber bestehen. Die Unwetter erreichen nicht mehr das Niveau des Vortages, die Schauer ziehen von Westen weiter in den Norden und Osten Deutschlands. Der Sonntag wird dann wieder recht freundlich bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag.

RND/nis

