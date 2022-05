Spaniens Altkönig Juan Carlos kommt Donnerstag in die Heimat zurück

Madrid. Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos wird schon am Donnerstag seine Heimat erstmals seit knapp zwei Jahren wieder besuchen. Der 84-Jährige, der seit Sommer 2020 im Exil in Abu Dhabi lebt, werde bis Montag bleiben, teilte das Königshaus am Mittwochabend auf seiner Internetseite weiter mit. Die meiste Zeit in Spanien werde der Altkönig in der Hafenstadt Sanxenxo in Galicien sein.

Am Montag werde es dann ein Treffen im Königspalast Zarzuela bei Madrid mit seinem Sohn, König Felipe VI., seiner Frau Sofía (83) und dem Rest seiner Familie geben. Anschließend werde er nach Abu Dhabi zurückreisen. Medien hatten zuvor berichtet, Juan Carlos werde voraussichtlich erst am Freitag in Spanien eintreffen.

Juan Carlos besucht Regatta

In die 18.000-Einwohner-Gemeinde in Galicien zieht es den passionierten Segler wegen der internationalen Regatta von Sanxenxo, sagte Bürgermeister Telmo Martín am Dienstag vor Journalisten. „Ich weiß nicht, ob als Zuschauer oder ob als Teilnehmer, aber er wird hier sein.“

An dem Rennen am Wochenende nimmt auch das Segelschiff „Bribón“ teil, in dem der Altkönig trotz seiner gesundheitlichen Probleme noch bis kurz vor Pandemie-Beginn selbst am Steuer saß. Juan Carlos habe der Besatzung seines Bootes vor einigen Tagen am Telefon gesagt, dass er gern am Wettkampf teilnehmen würde, aber „aus der Übung sei“, berichteten spanische Medien.

Juan Carlos hatte seine Heimat am 4. August 2020 zunächst mit unbekanntem Ziel verlassen. Später tauchte er in Abu Dhabi auf. Anfang März ließ er nach der Einstellung aller Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten verlauten, er wolle vorerst zwar im Exil bleiben, die Heimat aber bald sporadisch besuchen.

RND/dpa