Starkregen, Orkanböen und Hagel: Wo in Deutschland extremes Unwetter droht

In einigen Teilen Deutschlands müssen sich die Menschen am Donnerstag und Freitag (19. und 20. Mai) auf schwere Unwetter einstellen. Es drohen Unwetter mit Starkregen, Gewittern, Sturmböen und Hagel. „Da braut sich einiges zusammen“, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstagvormittag.

Grund für die Unwetter ist eine warme und zunehmend sehr feuchte Luftmasse, die aus dem Westen kommt. Sie trifft am Donnerstagvormittag zuerst im Emsland und Nordfriesland ein und bringt Schauer und Gewitter mit sich, sagt der Experte.

Orkanböen, Starkregen und große Hagelkörner am Nachmittag

Am Nachmittag kommt sie auch im Westen und Nordwesten sowie im Schwarzwald und an den Alpen an. Dort kann es Unwetter mit Starkregen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter, Sturm- oder Orkanböen bis um die 100 Kilometer pro Stunde und drei Zentimeter große Hagelkörner geben, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. „Bei solchem Starkregen sind Überflutungen immer möglich“, kommentiert Schmidt. Die stärksten Gewitter seien in der westlichen Mitte zu erwarten.

Im gesamten Osten ist es am Donnerstag dagegen sonnig und trocken. „Da haben die Menschen mit Gewittern nichts zu tun“, sagt der Meteorologe. Tagsüber wird es deutschlandweit schwülwarm bis heiß, mit Temperaturen von bis zu 27 im Norden und 32 Grad im Süden.

Meteorologe Schmidt: „Kritische Lage“ am Freitag

In der Nacht auf Freitag breiten sich die Gewitter weiter aus. Im Westen und Südwesten wird gebietsweise mit erneuten Schauern und Gewittern gerechnet, im Norden mit einzelnen teils kräftigen Gewittern. Tief Emmelinde zieht im Tagesverlauf über das norddeutsche Tiefland hinweg und sorgt vor allem in der Mitte Deutschlands für starke Unwetter mit teils heftigem Starkregen, schweren Sturm- bis Orkanböen und größerem Hagel. „Das passiert auf einer Linie von Westen nach Osten, wobei der Osten wahrscheinlich erst am späteren Abend erwischt wird“, erklärt Schmidt. Im Norden und Nordosten sowie im Süden Deutschlands ist die Chance auf Gewitter gering.

Der Meteorologe rechnet mit einer „kritischen Lage“ am Freitag. „Teilweise wird es extreme Orkanböen mit deutlich über 100 Kilometern pro Stunde zu den Gewittern geben.“ Schmidt kann sich vorstellen, dass die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr ab Freitagmittag einstellen könnte. „Das ist zum Wochenende natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Aber man darf nicht vergessen, dass die Bäume schon wieder belaubt sind und die Gefahr des Umknickens deutlich erhöht ist“, betont er. Am Donnerstagvormittag lagen noch keine Meldungen der Bahn bezüglich der bevorstehenden Unwetter vor.

Wetterlage begünstigt Bildung von Tornados

Der DWD hatte am Mittwoch zudem bereits vor Tornados gewarnt. Auch Schmidt hält das für wahrscheinlich. „Bei der Wetterlage können auf jeden Fall Tornados auftreten“, sagt er. Die Windstärke am Boden und in der Höhe sei sehr unterschiedlich, was die Bildung von Tornados begünstige. „Wir nennen das Windscherungen“, erklärt der Meteorologe weiter. Wo genau das passieren könnte, lasse sich aber nicht vorhersagen.

Während in der Mitte Deutschlands schwere Unwetter drohen, bleibt es am Freitag im Süden, vor allem südlich der Donau, lange freundlich. Erst am Abend ziehen erste Gewitter auf. Der Schwerpunkt sei in der Nacht auf Samstag zu erwarten, meint Schmidt. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag im Süden erneut bei rund 30 Grad. Im Norden kühlt es dagegen schon auf etwa 22 Grad ab.

Wochenende wird wieder freundlicher

Die Unwetter ziehen am Wochenende Richtung Osten ab. „Am Samstag kann es noch einzelne Schauer und Gewitter geben, insgesamt ist es aber deutlich freundlicher“, sagt Schmidt. Im Norden kühlt es allerdings weiter auf unter 20 Grad ab, im Süden werden nur noch Höchsttemperaturen von 20 bis 26 Grad erreicht. Der Sonntag wird wettertechnisch ein ruhiger und freundlicher Tag, während die neue Woche wieder wechselhaft starten wird.

