Prozess um Tod von 14-Jährigem bei Routine-OP: Arzt entschuldigt sich

Gütersloh. Rund dreieinhalb Jahre nach dem Tod eines 14-Jährigen bei einer Routine-Operation in einem Krankenhaus in Gütersloh hat der angeklagte Assistenzarzt sich bei den Eltern entschuldigt. Am ersten Prozesstag vor dem Amtsgericht Gütersloh schilderte der 47-Jährige am Freitag die dramatischen Momente vom 20. November 2018, als der Junge bei einem Eingriff am Knie falsch an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Wie sich später herausstellte, hatte eine Krankenschwester die Schläuche falsch angeschlossen.

Die Anklage wirft dem Arzt fahrlässige Tötung vor, weil er die Sauerstoffzufuhr nicht wie vorgeschrieben kontrolliert hatte. Bei fahrlässiger Tötung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Die Eltern des Jungen sind Nebenkläger.

Der 47-jährige Narkosearzt schilderte im Detail, was an dem Tag passiert war. Über mehrere Minuten hatten bis zu sechs Ärzte versucht, den jungen Patienten zu beatmen und später zu reanimieren. Der 14-Jährige starb in einem Krankenhaus in Bielefeld.

Krankenschwester sagt als Zeugin aus

Der Facharzt gab in seiner Einlassung und Befragung zu, dass er mehrere Überprüfungsschritte der Geräte nicht gemacht hatte, weil er nicht wusste, dass dies vorgeschrieben sei.

Das Verfahren gegen eine Krankenschwester, die als Zeugin aussagte, war gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Gegen weitere Angestellte des Krankenhauses laufen noch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Über sieben Stunden vernahm der Richter mehrere Zeugen, darunter Ärzte sowie OP- und Narkosehelfer. Vor der Aussage von zwei Gutachtern unterbrach das Gericht die Verhandlung. Der Prozess wird am 9. Juni fortgesetzt.

