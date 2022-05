Neue Gewitter am Montag – so entwickelt sich das Wetter in den nächsten Tagen

Nach dem heftigen Unwetter am Freitagabend drohen am Montag erneut Gewitter über Deutschland. Zunächst ist es mit Hagel, Blitz und Donner für den Rest des Wochenendes erstmal vorbei: „In die Bresche springt das neue Hoch ‚Zeus‘, das aber nicht mit Blitzen um sich wirft“, sagte ein Meteorologe des DWD am Samstag in Offenbach.

Nach Angaben des DWD wird es am Sonntag vielfach heiter bis wolkig, im Westen, Süden und in der Mitte zeigt sich auch länger die Sonne. Lediglich in den Alpen und am Schwarzwald könne vereinzelt noch etwas herunterkommen. Ganz so heiß wie in den vergangenen Tagen wird es aber auch nicht mehr. Die Temperaturen erstrecken sich von 16 bis 24 Grad in der Nordhälfte, im Rest des Landes zwischen 22 und 27 Grad.

Für erneute Gewitter zu Beginn der neuen Woche könnte aber demnach schon am Montag das nächste Tief sorgen. Wie die Plattform „Wetter online“ schreibt, steigt zunächst das Risiko für Schauer und Gewitter im Südwesten. Im Norden und Osten sei tagsüber noch mit Sonne zu rechnen.

In der Nacht zum Dienstag breiten sich nach Angaben von „Wetter Online“ die Gewitter dann weiter Richtung Nordosten aus. Die Lage sei aber nicht mit den Unwettern von Freitag vergleichbar. Die Tornadogefahr sei nur sehr gering und auch langlebige Gewitterzellen seien eher unwahrscheinlich.

RND/dpa/sebs

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter