Dritte Hochzeitsrunde: Kourtney Kardashian und Travis Barker feiern in Italien

Im Rahmen ihrer Hochzeit haben Reality-Star Kourtney Kardashian und Schlagzeuger Travis Barker den italienischen Küstenort Portofino besucht. Schnappschüsse des Paars und der Familienangehörigen von Kardashian zeigten sie bei der Ankunft zu einem Abendessen. Auf dem Weg zum Mittagessen am Samstag trug Kardashian einen Schleier und ein kurzes schwarzes Kleid, auf dem die Jungfrau Maria abgebildet war. Die Hochzeit sollte laut der Webseite TMZ noch am Wochenende in einer Burg aus dem Mittelalter stattfinden.

Kardashian und Barker hatten bereits in Las Vegas eine „Probe-Hochzeit“ veranstaltet. Dabei gab es keine Heiratsurkunde. Später ließ das Paar eine kleine Zeremonie mit Heiratsurkunde in Santa Barbara in Kalifornien abhalten. Damit ist die Eheschließung legal. Bei Hochzeitsrunde Nummer Drei sollten Familienangehörige und enge Freunde dabei sein. Berichten zufolge soll später noch ein größerer Hochzeitsempfang in Los Angeles stattfinden.

Barker ist Schlagzeuger der Band Blink-182. Kourtney ist die älteste der Kardashian-Schwestern, die aus dem Fernsehen bekannt sind. Barker war bereits zwei Mal verheiratet.

RND/AP

