Hitzewelle in Indien: Vögel fallen vom Himmel

Aufgrund von hohen Temperaturen dehydrieren in Indien Vögel, die dann vom Himmel fallen. Die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichtet, dass im westindischen Bundesstaat Gujarat Tierretter jeden Tag Dutzende Vögel einsammeln und in einem Tierkrankenhaus pflegen. Die Vögel würden an Wassermangel leiden, weil viele Wasserquellen ausgetrocknet seien.

„Dieses Jahr ist eines der schlimmsten. Die Zahl der Vögel, die gerettet werden müssen, ist um zehn Prozent gestiegen“, sagte der Vogel-Retter Manoj Bhavsar der Nachrichtenagentur. Die Vögel erhielten Multivitamintabletten und Wasser mit Spritzen in den Mund.

Auch für Menschen sind die hohen Temperaturen gefährlich: Die Gesundheitsbehörden in Gujarat haben die Krankenhäuser angewiesen, spezielle Stationen für Hitzeschläge einzurichten. In Indien werden seit einigen Wochen Temperaturen deutlich über 40 Grad gemessen. In Neu-Delhi wurde am 15. Mai die Rekordtemperatur von 49 Grad erreicht.

RND/sebs

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter