Mindestens 30 Tote bei Erdrutschen und Überschwemmungen in Brasilien

Brasilia. Von starken Regenfällen ausgelöste Erdrutsche haben im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco mindestens 28 Menschen das Leben gekostet. Das gaben die Behörden in dem nordöstlichen Bundesstaat am Samstag bekannt. In dem ebenfalls in der Region liegenden Bundesstaat Alagoas starben zwei Menschen, die am Freitag von Wassermassen mitgerissen wurden, als ein Fluss über seine Ufer trat.

Mehr als 760 Menschen hätten wegen Überschwemmungen in Pernambuco ihre Häuser verlassen müssen, erklärten Vertreter des Zivilschutzes bei Twitter. Leonardo Rodrigues vom Zivilschutz in Pernambuco erklärte in einem bei Instagram veröffentlichten Video, etwa 32.000 Familien lebten in dem Bundesstaat in Gebieten, in denen ein Risiko für Erdrutsche oder Überschwemmungen bestehe. In der Stadt Recife wurden Schulen geöffnet, um Obdachlose aufzunehmen.

Notstand erklärt

In Alagoas erklärte die Regierung des Bundesstaats, 33 Gemeinden hätten wegen heftiger Regenfälle in den vergangenen sieben Tagen einen Notstand erklärt.

