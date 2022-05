Die Shopping-Queen: Wo Elizabeth II. einkauft

London. Die Jermyn Street im noblen Londoner Stadtviertel St. James ist nicht gerade für Schnäppchenläden bekannt. Es gibt hier keine Souvenirshops, keinen Supermarkt, nicht mal einen Pub der ansonsten in Großbritannien omnipräsenten Kette JD Wetherspoon. Stattdessen finden Besucher und Besucherinnen hier das, was es braucht, um in den feinen Gentlemenclubs der Umgebung ein- und ausgehen zu können: klassische Bekleidung, Parfüm, Accessoires. Die Jermyn Street ist eine Adresse für Leute, die es sich leisten können.

Henry Jermyn, der 1. Earl of St. Albans, hatte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die ganze Gegend modernisieren lassen. Ihm zu Ehren trägt die Straße bis heute seinen Namen. St. James sollte eine Art Aushängeschild für den Einkauf des Adels werden, so die Vorstellung damals. Und in gewisser Weise ist das Viertel dies bis heute.

Nach Auskunft des königlichen Immobilienbesitzes Crown Estate sind in der Jermyn Street mehr Hoflieferanten des britischen Königshauses vertreten als in jeder anderen Straße der Insel. Der Coat of Arms, das königliche Wappen, an den Ladenfronten zeugt davon. Denn nur die Königin sowie ihr Sohn, Thronfolger Prinz Charles, dürfen derzeit Firmen das Prädikat „Royal Warrant“ verleihen, Hoflieferant. Bis zu seinem Tod vergab es auch Elizabeths Ehemann Prinz Philip, zuvor auch die Mutter der Königin, Queen Mum. Nur die obersten Vertreter der königlichen Familie dürfen Royal Warrants ernennen. Und die Hürden, um zum erlesenen Kreis der royalen Lieferanten zu gehören, sind hoch.

Wo auch James Bond einkaufte

„Die Voraussetzungen werden spätestens alle fünf Jahre überprüft“, erläutert Veronica Escartin, Verkaufsleiterin beim traditionsreichen Londoner Parfümhersteller Floris, der in ebendieser Jermyn Street seinen Sitz hat. Es gibt unterschiedliche Kriterien, die ein Hoflieferant erfüllen muss. Unter anderem dürfen keinerlei Tierversuche für die Produkte unternommen worden sein, auch eine Reihe von Inhaltsstoffen ist verboten. Zudem werden Arbeitsbedingungen untersucht und die Nachhaltigkeit in der Produktion. Der Buckingham Palace hat einen Ruf zu verlieren – zumindest, wenn er gerade mal nicht mit einem der immer wieder vorkommenden Skandale Gesprächsthema ist. Deswegen soll auch nur das Beste mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Floris ist ein geradezu prototypischer Vertreter der Royal Warrants. Der noble Laden wurde 1730 gegründet, ursprünglich als Friseurgeschäft, und gilt als älteste Parfümerie im Vereinigten Königreich. Bis heute ist Floris ein Familienunternehmen. König Georg IV. machte es 1820 erstmals zum Hoflieferanten. „Seitdem sind wir es kontinuierlich geblieben“, sagt Escartin nicht ohne Stolz. Mehr, als das Königshaus zu beliefern, lässt sich im Vereinigten Königreich kaum erreichen.

Heute hängen in dem edel eingerichteten Geschäft mit alten Vitrinen und feinen Lampen offiziell die Wappen sowohl von Elizabeth II. als auch von Prinz Charles. Und sie sind nicht die einzigen berühmten Kunden in der langen Geschichte, wie ein kleiner Museumsraum im Laden zeigt: James-Bond-Erfinder Ian Fleming pflegte bei Floris die Sorte „No. 89″ zu kaufen, die bis heute als Bestseller gilt. Er verewigte den Laden in seinem Roman „Moonraker“ und ließ auch seinen fiktiven Bond Eau de Toilette von Floris nutzen. Oscar Wilde soll die Sorte „Malmaison Encore“ geschätzt haben, und auch Florence Nightingale und Marilyn Monroe zählten zu den Stammkundinnen.

Von David Niven bis Winston Churchill

Im Geschäft in der Jermyn Street steht bis heute ein Verkaufstresen mit ebenfalls langer und zumindest ein bisschen royaler Geschichte: Er stammt aus dem legendären Crystal Palace, dem Ort der Weltausstellung im Jahr 1851. Und die wurde maßgeblich organisiert von Prinz Albert, dem Ehemann Queen Victorias. Ebenfalls Kunden von Floris.

Nur ein paar Gebäude entfernt befindet sich das Geschäft von Turnbull & Asser. Und auch hier legt man Wert auf die lange Tradition der prominenten Kundschaft. In den Räumen an der Ecke Jermyn Street/Bury Street hängen Fotos unter anderem von Schauspieler David Niven, der zur langen Liste der berühmten Kunden zählte. Neben einem Gemälde des früheren Premierministers Winston Churchill ist eines seiner Schnittmuster eingerahmt. Und auch die königliche Familie kauft in dem 1885 gegründeten Unternehmen ein.

„Wir sind seit 1980 offizieller Lieferant von Prinz Charles“, erläutert Store Manager James Cook. Damit gilt Turnbull & Asser als eine der ersten Firmen, die der Prince of Wales mit einem Royal Warrant bedachte. Die entsprechende Urkunde sehen Kundinnen und Kunden gleich am Eingang, und natürlich auch Charles‘ Wappen. Zu den Kunden zähle der Prince of Wales bereits seit seiner Jugend, heißt es im Laden. Doch erst seit 1980 darf Charles offiziell sein Wappen an Lieferanten vergeben.

Turnbull & Asser hat sich vor allem durch maßgefertigte Bekleidung einen Namen gemacht. Ursprünglich war das Unternehmen einer von mehreren Hemdenherstellern, die die Jermyn Street zu einer beliebten Anlaufstelle fürs Einkleiden gemacht haben. Inzwischen gibt es hier vieles – vom Anzug bis zum Pullover. „Es dreht sich bei uns alles um den Kunden“, betont Cook, denn die lange Londoner Tradition des „Bespoke Tailoring“, der Maßanfertigung, wird auch hier noch gepflegt.

Tradition ist in St. James wichtig

Wer sich ein Hemd maßschneidern lässt, wird vom ersten Termin bis zur Auslieferung rund neun Wochen warten müssen. Nachbestellungen aus der firmeneigenen Fabrik in Gloucester erfolgen deutlich schneller. Das Ganze hat indes seinen Preis: Die erste Maßanfertigung gibt es nicht unter 300 Pfund.

Der Socken- und Hemdenmacher John Arthur Turnbull gründete das Unternehmen im Jahr 1885. Der Verkäufer Ernest Asser stieß 1893 hinzu, zwei Jahre später wurde der Firmenname in den bis heute geltenden geändert. Historische Fotos im Laden zeugen von diesen frühen Jahren – und wer sich umsieht und mit den Aufnahmen vergleicht, merkt schnell: Am Interieur hat sich seitdem wenig geändert. Tradition verpflichtet, nicht nur in St. James.

Vom Fisch bis zur Software

Derzeit gibt es insgesamt rund 850 Hoflieferanten, heißt es in einer der wenigen offiziellen Mitteilungen des Königshauses zu diesem Thema: „Sie repräsentieren einen riesigen Querschnitt aus Handel und Industrie, von einzelnen Handwerkern bis zu globalen multinationalen Konzernen, von chemischen Reinigungen bis zu Fischhändlern und von landwirtschaftlichen Maschinen bis zu Computersoftware.“

Dabei muss ein Unternehmen nicht zwingend britisch sein oder seinen Sitz im Vereinigten Königreich haben – die Auszeichnung Hoflieferant wird auch an internationale Firmen vergeben. So darf etwa der portugiesische Portweinproduzent Taylor‘s das Wappen der Queen tragen. Der US‑Autohersteller Ford sowie die amerikanische Klaviermanufaktur Steinway & Sons gehören ebenfalls zum erlesenen Kreis derer, die an den Buckingham Palace liefern. Auch der 2019 verstorbene deutsche Modeschöpfer Karl-Ludwig Rehse gehörte dazu. Er schneiderte im Laufe seines Lebens zahlreiche Kleider der Königin. Wert legt das Königshaus auf die Tatsache, dass es sich um echte Geschäftsbeziehungen handelt – niemand liefere seine Waren kostenlos an die Paläste.

Die Queen lässt liefern

Hoflieferant zu sein sei eine echte Auszeichnung, sagt auch Omar Vaja, leitender Vertriebsleiter beim Juwelier Bentley & Skinner in der Londoner Prachtmeile Piccadilly, nur einen Sprung von der Jermyn Street entfernt. „Die Kunden sehen so, dass wir ein etabliertes Unternehmen sind.“ Und dies schaffe von vornherein Vertrauen. Zudem seien die Royals in gewisser Weise Trendsetter: Wer etwa im Fernsehen oder auf Fotos einen Ring oder eine Brosche an einem Mitglied des Königshauses sehe, neige mitunter dazu, etwas Ähnliches haben zu wollen.

Dabei sind die Geschäftsbeziehungen meist etwas anders als bei gewöhnlichen Kundinnen und Kunden. Wer im Geschäft darauf wartet, dass etwa die Queen vorbeischaut, um ein neues Schmuckstück zu erwerben, wird enttäuscht: „Royals kommen für gewöhnlich nicht in die Läden“, erklärt Omar Vaja. „Sie werden besucht.“

Auch Bentley & Skinner kann, wie so viele Geschäfte in diesem Teil Londons, auf eine lange Geschichte zurückblicken. Skinner & Co. wurde 1880 gegründet und belieferte schon früh unter Queen Victoria den Hof. Die zunächst separate Firma Bentley & Co. entstand erst 1934, beide Unternehmen fusionierten 1997. Bekannt wurde der Betrieb vor allem, als er im Jahr 2007 für den Künstler Damien Hirst die mit Diamanten besetzte Schädelskulptur „For the Love of God“ schuf. Heute zählt nicht nur die Queen zu den Kundinnen. Auch Prinz Charles verlieh dem Betrieb die Auszeichnung Royal Warrant.

Seit dem 12. Jahrhundert

Hoflieferant zu werden, folgt einem einfachen Grundsatz, wie es der 2016 verstorbene britische Historiker Tim Heald in seiner Geschichte der Royal Warrants, „A Peerage for Trade“, beschreibt: Auch das Königshaus benötige Brot und Butter, erläutert er in dem Grundlagenwerk zu diesem Thema. „Der Unterschied war – und ist –, dass die königliche Scheibe Brot die beste im Land sein sollte.“

Ein System der königlichen Auszeichnung gibt es streng genommen schon seit dem 12. Jahrhundert – nicht nur in England, sondern an vielen Stellen in Europa – auch in Deutschland war es durchaus üblich. Zunächst wurden die Auszeichnungen jedoch Handelsgilden erteilt. Aus heutiger Sicht scheint Heinrich II. der Erste gewesen zu sein, der dieses Prinzip etablierte. Seine Urkunde aus dem Jahr 1155 an die Weavers‘ Company, die Gilde der Weber, dürfte den Aufzeichnungen zufolge den Auftakt gebildet haben.

Der „Royal Warrant of Appointment“, wie es ihn bis heute gibt, ersetzte dieses Prinzip im 15. Jahrhundert und schuf zudem ein formalisiertes Anerkennungsverfahren. Einer der ersten Monarchen, der Hoflieferanten auszeichnete, war Karl II. Zum ersten Royal Warrant avancierte nach heute bekannten Aufzeichnungen der Drucker William Caxton. Was auch eines der Grundprinzipien aufzeigt: Nicht nur Unternehmen selbst sind Empfänger einer königlichen Verdiensturkunde, es können auch einzelne Personen sein, Vertreter einer entsprechenden Firma. Keine Urkunden gibt es für professionelle Dienstleistungen – etwa Banken, Makler oder Rechtsanwälte, wie die Royal Warrant Holders Association erklärt, ein Zusammenschluss einiger Hoflieferanten.

Die Hoflieferanten vereint

Dieser Verein wurde 1840 gegründet und ist nicht Teil des königlichen Haushalts. Er berät Mitglieder jedoch in allen Belangen rund um die Belieferung des Hofes und hilft bei der korrekten Auslegung und Umsetzung der sogenannten Lord Chamberlain‘s Rules, die den Royal Warrant regeln. Denn es ist nicht nur aufwendig, zum Hoflieferanten ernannt zu werden. Genauso viel Wert müssen die betreffenden Firmen darauf legen, den Titel zu behalten.

Royal Warrants können auch unabhängig von der regelmäßigen Überprüfung wieder aberkannt werden – etwa wenn die Qualität eines Produkts oder der Dienstleistung nicht mehr dem vereinbarten Standard entspricht oder die Waren schlichtweg vom Palast nicht mehr benötigt werden.

Einer der prominentesten Abgänge in der langen Liste der Hoflieferanten war im Jahr 2001 das Londoner Nobelkaufhaus Harrods. Der damalige Inhaber, Mohamed Al Fayed, erklärte zu jener Zeit öffentlich, er habe beschlossen, die Warrants nicht zu erneuern. Weder die Königin noch Prinz Charles hätten seit mehreren Jahren in seinem Unternehmen eingekauft. „Es wäre völlig irreführend und heuchlerisch gewesen, die Wappen weiter auszustellen.“

Diese Erklärung jedoch bildete den Höhepunkt seiner jahrelangen Kritik gegenüber dem Königshaus: Al Fayeds Sohn Dodi war 1997 in Paris gemeinsam mit Prinzessin Diana bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Vater hatte den Windsors seitdem fortwährend Vorwürfe gemacht. Speziell Prinz Philip, den Duke of Edinburgh, beschuldigte er, einen „Geheimdienstkomplott zur Ermordung seines Sohnes und Diana“ geplant zu haben. Philip hatte daraufhin bereits im Jahr 2000 alle Geschäftsbeziehungen zu Harrods eingestellt.

Royaler Zoff mit Harrods

Jahre später erklärte Al Fayed gegenüber dem „Sunday Telegraph“, dass er die königlichen Wappen habe verbrennen lassen. Die Warrants der Königin, des Herzogs von Edinburgh, des Prinzen von Wales und der verstorbenen Königinmutter seien „ein Fluch für den Laden gewesen“. Al Fayed machte später einen harten Schnitt, indem er Harrods für 1,5 Milliarden Pfund an die Königsfamilie von Katar verkaufte und sich aus Knightsbridge zurückzog.

Dieser Fall ist jedoch alles andere als üblich in der langen Geschichte der Hoflieferanten. In der Regel tun diese alles dafür, um im erlesenen Kreis der Palastlieferanten zu verweilen – oder überhaupt erst einmal darin aufgenommen zu werden. Vor Kurzem erst erteilten die Windsors neue Auszeichnungen und verlängerten bestehende.

So freute sich unter anderem der Elektronikkonzern Samsung über eine Verlängerung seiner seit 2012 bestehenden Geschäftsbeziehung zu den Windsors. „Die Erneuerung des Royal Warrant ist eine Ehre“, ließ Brian Ford umgehend erklären, Vizepräsident Customer Experience bei Samsung UK & Ireland. „Wir sind stolz darauf, unsere Beziehung zum königlichen Haushalt auszubauen, insbesondere da dies das Jahr des Platinjubiläums Ihrer Majestät der Königin ist.“

Von Schokolade bis Gin – Royals kaufen alles

Die lange Liste der Lieferanten spiegelt fast alle Bereiche des Alltags, vertreten sind große Konzerne wie kleine Familienbetriebe. So gehört etwa der Schokoladenhersteller Cadbury zu den Royal Warrants ebenso wie die Fischräucherei Inverawe Smokehouses im schottischen Taynuilt. Autofirmen wie Aston Martin und Jaguar liefern an den Palast und auch Lebensmittelunternehmen wie Heinz oder Walker‘s. Auch Ginproduzent Tanqueray Gordon & Co. gehört dazu sowie Barbour, das vor allem durch seine Wachsjacken bekannt geworden ist. Man sieht dabei: Die Königin kauft viele Sachen, die auch bei anderen Briten im Schrank landen.

Bei Floris laufen derweil die Vorbereitungen für das Platinjubiläum der Queen am nächsten Wochenende. Ein eigener Duft soll das Ereignis begleiten, „Platinum 22″, mit Noten von Rose, Veilchenblättern, Muskatellersalbei, schwarzem Tee und Pfeffer. „Inspiriert von den wunderschönen Gärten Ihrer Majestät, die Ihre britischen Residenzen umgeben“, wie Veronica Escartin es beschreibt. Wie Floris haben mehrere Hoflieferanten besondere Produkte für das Platinjubiläum auf den Markt gebracht. Ein Royal Warrant zu sein, erfüllt viele von ihnen mit Stolz. Es ist aber vor allem eines: perfekt fürs Marketing, vor allem anlässlich von royalen Großereignissen.

Von Michael Pohl/RND