Gestrandet und gestresst: Wie 160 Menschen Robben am Ostsee-Strand schützen

Rostock. „Selber Fisch fangen ist anstrengend“, sagt Nicola Boll. Das erfahren junge Kegelrobben bereits im zarten Alter von fünf Wochen. Dann nämlich trennen sich die Jungtiere bereits von ihren Müttern und müssen ab sofort für sich selbst sorgen. Und um sich nach der Jagd auszuruhen, rasten sie zunehmend auch an den oft recht gut besuchten Stränden von Mecklenburg-Vorpommern.

Die Projektleiterin des Netzwerkes zum Schutz der Robben, ins Leben gerufen vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), muss es wissen: Seit Jahren kümmert sie sich um Robben und Seehunde, die an der Ostseeküste Ruhe suchen. Jedoch: Einheimische und Gäste sorgen immer wieder für Stress bei den Tieren: Neugierige gehen zu nahe an Robben oder Seehunde heran, machen Selfies mit den Tieren. Einmal wurde auf Rügen eine Robbe – mit der Absicht, dem Tier zu helfen – sogar mit Wasser übergossen.

Robben und Seehunde am Strand noch immer eine Sensation

Schließlich ist Robbenbesuch an den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns noch immer eine kleine Sensation. „Die Tiere sind ja auch faszinierend“, erklärt die Meeresbiologin aus Rostock. Bis 1930 in der westlichen Ostsee fast ausgerottet, geht es mit der Population der Kegelrobben erst seit einigen Jahren wieder aufwärts. Zunehmend erobern die Tiere sich ihren Lebensraum zurück. Und damit häufen sich auch die Begegnungen am Strand. „Um den Robben die nötige Ruhe zu sichern, haben wir ein Netzwerk aus Robbenbetreuern aufgebaut“, erklärt Nicola Boll. Knapp 300 Ansprechpartner gibt es bisher landesweit.

Im Idealfall läuft es so: Sieht man eine lebende Robbe am Strand, sollte man die Betreuer über das BUND-Robbentelefon oder das Meeresmuseum Stralsund informieren. Von hier wird dann der nächste verfügbare Robbenbetreuer losgeschickt: ein Nationalpark-Ranger oder Bauhof-Mitarbeiter der Kommune, Feuerwehr, Polizei oder einer der derzeit rund 160 Freiwilligen landesweit. Dann wird der Strandabschnitt abgesperrt, um dem Tier die notwendige Ruhe zu gewähren. Allerdings haben Polizisten oder städtische Angestellte in der Regel nicht die Zeit, das ruhende Tier weiter zu betreuen und Strandspaziergänger zu informieren. „Dafür wird dann auf die Hilfe Freiwilliger gesetzt“, erklärt Nicola Boll.

Eine von ihnen ist Lena Hohls vom Verein Naturraum Klützer Winkel (Nordwestmecklenburg). Vor einiger Zeit habe gleich zwei Tage hintereinander „ein ausgewachsener Kegelrobbenbulle am Strand von Groß Schwansee gerastet“, erzählt sie. „Abends schwamm er weg und war dann morgens wieder da.“ Deshalb stellten sie und andere Tierschützer einen mobilen Robbenschutzzaun auf, informierten Spaziergänger, verteilten Ferngläser und Flyer.

Robben nie den Fluchtweg ins Wasser versperren

Wichtig: Der Zaun sei nicht nur dazu da, die Robbe vor den Menschen zu schützen, sagt Meeresbiologin Nicola Boll. Die Robbe könne auch für Spaziergänger zur Gefahr werden. Zum Beispiel, wenn sich das Tier in die Enge getrieben fühlt und zur Wehr setzt. Ein Biss mit den kegelförmigen Zähnen – daher der Name Kegelrobbe – könne zu schweren Verletzungen oder Infektionen führen. Immerhin werden die Bullen bis zu 2,50 Meter lang und bringen bis zu 300 Kilogramm auf die Waage.

Abstand zueinander halten, das sei deshalb für beide Seiten wichtig. „Möglichst 100 Meter zu allen Seiten.“ Denn Kegelrobben sind die größten in Deutschland freilebenden Raubtiere, so Boll. Außerdem wichtig: „Nie den Fluchtweg ins Wasser versperren. Und Hunde an die Leine nehmen!“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Thomas Luczak/RND