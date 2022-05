Hurrikan „Agatha“ trifft auf südmexikanische Küste

Puerto Escondido. Hurrikan „Agatha“ ist am Montag mit sintflutartigen Regenfällen und starken Windböen im Süden von Mexiko auf Land getroffen. Einwohner und Touristen flüchteten in Schutzräume, während gewaltige Wellen an die Strände von Küstenstädten und Fischerdörfern donnerten. „Agatha“ war der stärkste Hurrikan, der jemals in einem Mai im Ostpazifik das Festland erreichte, wie der Meteorologe Jeff Masters erklärte. Der Wirbelsturm verlor jedoch rasch an Kraft, als er sich weiter in Richtung Inland bewegte.

„Agatha“ traf am späten Nachmittag etwa zehn Kilometer westlich von Puerto Angel im Staat Oaxaca als Hurrikan der Kategorie 2 mit einer maximalen andauernden Windgeschwindigkeit von 165 Kilometern pro Stunde auf Land. Am Dienstagmorgen wurde er zu einem tropischen Tiefdruckgebiet mit einer andauernden Windgeschwindigkeit von lediglich noch 55 Kilometern pro Stunde herabgestuft.

Das Nationale Hurrikanzentrum der USA teilte mit, dass sich das Wettersystem wahrscheinlich zum Abend hin auflösen werde. Es warnte jedoch, dass starke Regenfälle immer noch die Gefahr gefährlicher Sturzfluten im Süden Mexikos mit sich brächten.

Die staatlichen Rettungsdienste in Oaxaca erklärten am Montagabend, ihnen lägen keine Berichte über Todesopfer vor. Die Zivilschutzbehörde des Bundesstaats zeigte Familien, die sich in Pochutla in einen Schutzraum drängten, außerdem eine Stein- und Schlammlawine, die eine Autobahn blockierte.

Starker Regen und hohe Wellen erfassten die Strandgemeinde Zipolite. „Es gibt eine Menge Regen und plötzliche, starke Windböen“, sagte Silvia Ranfagni, Managerin des Casa-Kalmar-Hotels in Zipolite. In der bei Surfern beliebten Stadt Puerto Escondido suchten Menschen Schutz und verbarrikadierten Fenster, um zu verhindern, dass diese bei starkem Wind zerbrechen.

RND/AP