Rätsel um mysteriöse Explosion im Hafen von Eckernförde gelöst

Eckernförde. Das Rätsel um eine Detonation unter Wasser im Stadthafen von Eckernförde (Schleswig-Holstein) ist gelöst. Die Ursache des großen Knalls mit vermeintlicher Wasserfontäne zwischen den Sportbooten, begleitet von Gestank, war harmlos. Keine alte Munition, sondern eine durchgerostete, uralte Sauerstoffflasche lag am Grund und war im Hafenschlick explodiert. Freigesetzt wurde purer Sauerstoff.

Vier Taucher vom Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes (LKA) nahmen die letzte Boxengasse des privaten Sportboothafens am Montag nochmals akribisch unter die Lupe. Und sie wurden fündig. „Einer der Augenzeugen des riesigen Blubbs, der da im Hafen von Eckernförde aufgestiegen war, hatte uns im Nachhinein eine etwas andere Position des Vorfalls genannt“, erläutert Tauchereinsatzleiter Frank Ketelsen. „Danach haben jetzt noch einmal gezielt getaucht.“

Sauerstoffflasche lag Jahrzehnte im Schlick vor Eckernförde

Tatsächlich fanden die Kampfmitteltaucher einen „Trichter von rund 1,5 Meter Durchmesser und 50 Zentimeter Tiefe am Grund und eine zerborstenen 50-Liter-Sauertstoffflasche. Ketelsen: „Die muss sehr, sehr lange dort unten gelegen haben. Sie riss mit Wucht der Länge nach auf und setzt den reinen Sauerstoff mit einem Knall frei. Wenn so eine Flasche voll ist, steht der Inhalt unter Druck von 200 Bar.“

Kein Wunder sei es, dass mehrere Augenzeugen des Vorfalls von einer Art Blase mit zwei bis fünf Metern Durchmesser berichtet hatten. Vorher hatte sie einen dumpfen Knall gehört. Manche sprachen auch von einer Fontäne. „Sie hatten auch gesehen, dass Bootshecks angehoben wurden oder sich Boote stark bewegten“, so Ketelsen weiter.

Und warum stank es nach der Detonation? Der Einsatzleiter kann auch das aufklären: „Am Grund befindet sich viel Modder, der mit aufgewühlt wurde. Der verursachte den Geruch. Es bestand also zu keiner Zeit eine Gefahr durch Munition oder andere gefährliche Stoffe für Mensch und Material. Ich muss zugeben: So einen Fall habe ich in 20 Jahren professioneller Taucherei noch nicht erlebt.“

Keine Gefahr für Mensch und Material im Hafen Eckernförde

Große Erleichterung gibt es vor allem im Sportboothafen. Die geborgene rostige Flasche liegt am Ende des Stegs am Hafengebäude. Wie eine Wurst ist sie schnurgerade längst aufgeplatzt. „Welcher Druck im Inneren noch geherrscht haben muss, lässt sich denken“, sagt Hafenmeister Günter Stephan. „Wir alle sind sehr glücklich, dass die Sache in Wirklichkeit so harmlos war. Nicht auszudenken, wenn alte Munition am Grund gelegen hätte und womöglich noch mehr davon im Hafen verborgen wäre.“

Das unterstreicht auch sein Chef Hans Jaich, der Herr über die Sportboothäfen ist. „Womöglich hätte man den ganzen Hafen gesperrt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass keiner zu Schaden kam und jetzt keinerlei Gefahr besteht. Wie gut, dass sich heute alles aufgeklärt hat.“

Eine Tauchergruppe des Kampfmittelräumdienstes des Landes hatte schon kurz nach der Explosion am vergangenen Mittwoch im Hafen nach der Ursache gesucht. Weder an Stegen noch an den Booten wurden Schäden festgestellt. An der Stelle, die zunächst von mehreren Zeugen genannt worden war, hatten die Taucher, die gerade von einem Einsatz kamen, nichts Verdächtiges am Grund gefunden.

Zwischendurch kursierten auch Vermutungen, eine große Methanblase könne sich aus dem Grund gelöst haben. Der Knall aber schien unlogisch. Wie hätte sich das Gas im Wasser entzünden sollen?

Die Sauerstoffflasche könnte 30 Jahre alt sein

Wann und wie die Sauerstoffflasche ins Hafenbecken kam, bleibt ungeklärt. Hafenmeister Stephan: „Wir haben den Hafen seit rund 20 Jahren. In der Zeit gab es hier keinerlei Bauarbeiten mit Sauerstoffflaschen.“ Er vermutet, dass die Flasche vielleicht schon vor 30 Jahren, etwa bei Arbeiten im Auftrag der Stadt, ins Wasser fiel und nicht geborgen wurde.

