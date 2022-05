Schüsse nach Highschool-Abschlussfeier: Eine Tote und zwei Verletzte

New Orleans. Nach der Abschlussfeier einer Highschool in New Orleans sind bei einem Streit zwischen zwei Frauen Schüsse gefallen. Eine ältere Frau wurde tödlich getroffen, zwei Männer wurden verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Anzahl der abgefeuerten Schüsse noch unklar

Der stellvertretende Polizeichef von New Orleans, Chris Goodly, sagte, er wisse noch nicht, ob die Personen, die auf einem Parkplatz nach der Abschlussfeier stritten, auch die Waffen benutzt hätten. Unklar sei auch, wie viele Schüsse abgefeuert worden seien.

Der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, erinnerte daran, dass erst vor zwei Wochen bei einer Schulabschlussfeier vier Menschen in Louisiana von Schüssen verletzt worden seien. Mit Bezug auf die Massaker in Buffalo im US-Staat New York und Uvalde in Texas sagte er, Diskussionen und Maßnahmen zur Verschärfung des Waffenrechts in den USA seien sehr angebracht.

RND/AP