Nach Amoklauf in Uvalde: Getötete Lehrerin und Ehemann beerdigt

Uvalde. Trauernde haben am Mittwoch in einer katholischen Kirche von der bei dem Grundschul-Massaker im texanischen Uvalde getöteten Lehrerin Irma Garcia und ihrem Ehemann Joe Garcia Abschied genommen. Joe Garcia war zwei Tage nach dem Verlust seiner Frau an einem Herzinfarkt gestorben.

Die ersten Opfer waren am Montag beigesetzt worden. Die Beerdigungen werden bis Mitte Juni andauern.

In der Herz-Jesu-Kirche kamen am Mittwoch zwei Leichenwagen mit den Särgen der Garcias an. Die Prozession wurde von Polizisten und zivilen Motorradfahrern angeführt. Die mit Blumen bedeckten Särge wurden von Sargträgern an einer Phalanx von Polizisten in Uniformen und Priestern in weißen Gewändern vorbeigetragen. Trauernde, von denen einige weinten und sich umarmten, gingen leise hinein.

Ehemann kollabierte und starb, nachdem er Gedenkort seiner Frau besuchte

Die 48-jährige Irma Garcia beendete gerade ihr 23. Jahr als Lehrerin an der Grundschule. In einem Schreiben, das zum Beginn des Schuljahres auf der Internetseite der Robb Elementary veröffentlicht worden war, berichtete sie den Schülern, dass sie und ihr Mann Joe vier Kinder hätten.

Der 50-jährige Joe Garcia kollabierte und starb, nachdem er Blumen am Gedenkort für seine Frau abgelegt hatte. In seinem Nachruf hieß es, er und Irma hätten ihre Beziehung noch in der High School begonnen. Am 28. Juni wären sie 25 Jahre verheiratet gewesen.

RND/AP