Mutmaßlicher Amokläufer von Buffalo auch wegen Terrorismus angeklagt

Buffalo. Eine Grand Jury im US-Staat New York hat den mutmaßlichen Todesschützen von Buffalo wegen zehnfachen Mordes und und durch Hass motiviertem Terrorismus angeklagt. Zu den 25 Punkten der am Mittwoch erhobenen Anklage gegen den 18-Jährigen gehören zudem Mord und Mordversuch aus Hass sowie illegaler Waffenbesitz. Ihm wird vorgeworfen, am 14. Mai in einem Supermarkt in Buffalo zehn Schwarze getötet zu haben. Die Anklage sollte ihm am Donnerstag vor Gericht verlesen werden.

Nach Angaben der Ermittler war der Angeklagte etwa drei Stunden von seiner Wohnung in Conklin mit dem Auto nach Buffalo gefahren, um so viele Schwarze wie möglich zu töten. Er war in dem Fall bereits wegen Mordes angeklagt und hat auf unschuldig plädiert. Die Staatsanwaltschaft teilte der Grand Jury am 20. Mai mit, sie ermittle weiter.

Die Bundesbehörden untersuchten auch die Möglichkeit einer Anklage wegen Hassverbrechen, weil der Tatverdächtige seine Pläne und seine rassistischen Motive offenbar auf Hunderten von Seiten detailliert beschrieben hat, die er kurz vor den tödlichen ins Internet stellte. Der Angriff wurde von einer an seinem Helm befestigten Kamera live übertragen.

