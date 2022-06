„LOL“: Komiker Abdelkarim hat sein Pokerface überrascht

Köln. Der Comedian Abdelkarim zeigt sich erstaunt über sein Pokerface in der Amazon-Prime-Serie „LOL: Last One Laughing“. „Ich wusste gar nicht, wie ich aussehe, wenn ich nicht lache, ich sollte mich demnächst bei einem Poker-Wettbewerb anmelden“, sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag am Rande der Verleihung des Deutschen Entertainment Awards in Köln. „Aber was in mir vorging, hat ja zum Glück keiner gesehen.“

In der Sendung versuchen Komikerinnen und Komiker, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer schmunzelt, fliegt raus. Vor allem Nebenbuhler Olaf Schubert sei „eine Riesengefahr“ für Abdelkarim gewesen. Nach der Aufzeichnung hätten die beiden aber bis 3 Uhr morgens „gequatscht und gelacht“. Auch noch Tage nach der Sendung sei Abdelkarim ziemlich aufgedreht gewesen. „Das war wirklich eine krasse Erfahrung, als würde man in einer Parallelwelt leben.“

Abdelkarim erreichte bei dem Wettbewerb den zweiten Platz. Zurzeit moderiert er die WDR-Comedyshow „Team Abdel“ und den Podcast „nich nich nich“ mit Lutz Birkner.

