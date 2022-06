Überfüllte Züge, genervte Reisende und viele Ausflügler

Berlin. Wie erwartet hat das 9-Euro-Ticket deutlich mehr Menschen in die Regionalzüge gelockt als üblich. Das lange Wochenende um Pfingsten tat sein Übriges - vielerorts wurde von mit Reisenden und Ausflüglern überfüllten Zügen berichtet. In unserem Überblick lesen Sie, wie die Situation im Norden Deutschlands aussah.

In der Region bestätigte sich: Zu Beginn der Pfingstferien und nach der Einführung des 9-Euro-Tickets waren nach Angaben der Deutschen Bahn Regionalzüge insbesondere zu touristischen Zielen sehr stark nachgefragt. Reisende berichteten am Samstag von teils völlig überfüllten Zügen, es sei auch zu Verspätungen gekommen. Manche Bahnkunden hätten keinen Sitzplatz gefunden, in Regionalzügen hätten Reisende mit Fahrrädern mancherorts nicht einsteigen können, wie dpa-Reporter berichteten.

Einschränkungen in Hannover

In Hannover mussten sich Bahnreisende so mit vollen Zügen und Bahnsteigen arrangieren. Es gab aber auch andere Einschränkungen: Die Mitnahme von Fahrrädern war in den Regionalzügen ab Samstagabend nicht mehr möglich. Waren dort die Fahrgäste am Samstagmorgen noch entspannt, wich die ausgelassene Reisestimmung laut eines Berichts der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung am Nachmittag einer zunehmenden Unzufriedenheit. Angesichts überfüllter Bahnsteige und Züge zeigten sich viele Reisende genervt. Der Vorwurf: „Wenn man so ein Angebot macht, muss man doch auch die Kapazitäten erhöhen“.

Auch in Lübeck motivierte das 9-Euro-Ticket viele Menschen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Die Lübecker Nachrichten berichteten am Samstagabend von Ausnahmezuständen am Hauptbahnhof. Massen von Menschen drängten sich vor den Zügen Richtung Stettin, Travemünde, Timmendorfer Strand und Puttgarden - nicht alle Fahrgäste kamen letztendlich mit. Die Polizei zeigte dem Bericht zufolge Präsenz und kontrollierte das Geschehen. Nach Angaben eines Mittarbeiters der Bahnhofsmission hätten in dem Gedränge vor allem Menschen mit Gehbehinderungen das Nachsehen gehabt.

In Kiel war der Einfluss des 9-Euro-Tickets auch im Fährverkehr zu merken. In der Hansestadt drängten sich die Menschen nicht nur an den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs, sondern auch an den Fähranlegern. So nutzten viele Radfahrer den Schiffsverkehr für Ausflüge, berichteten die Kieler Nachrichten.

Ruhiger Start auf Rügen

Vor dem Start des 9-Euro-Tickets hatte auch die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen noch mit einem Ansturm gerechnet - vor allem bei der Rügenschen Bäderbahn. Das lange Pfingstwochenende startete dann jedoch ruhiger als erwartet. Zwar kamen Touristen, um mit der historischen Schmalspurbahn „Rasender Roland“ zu fahren, aber das Chaos auf den Bahnstiegen blieb nach einem Bericht der Ostseezeitung aus.

Pfingsten herrscht in der Regel immer reger Betrieb bei der Bahn. In diesem Jahr kommt noch das 9-Euro-Ticket hinzu, mit dem Inhaber jeweils in den Monaten Juni, Juli und August mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren können. Das Pfingstwochenende gilt als erste Bewährungsprobe für diese Rabattaktion.

RND/dpa/ag

