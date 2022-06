Im Partyzug mit Punkern: Bereitmachen zum Sturm auf Sylt

Westerland. Zwischen Friedrichstadt und Husum, im RE 6 nach Westerland, wird es Zeit für ein Umstyling. Aus ausgeblichenem Grün wird kräftiges Rot. Seelenruhig verteilt der junge Mann mit Nietenjacke und abgewetzten Lederstiefeln, der selbst von sich sagt, er sei schon als Kind zum Punker erzogen worden, die Farbe aus einer Tube in seinen Haaren. Etwas tropft auf den klebrigen Boden zwischen Bierdosen und Rucksäcke, später wird ein Teil der Farbe für Mitreisende zur Kriegsbemalung im Gesicht. Alles rüstet sich für den Sturm auf Sylt.

Seit die Bundesregierung sich darauf geeinigt hat, mit dem 9-Euro-Ticket Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer entlasten zu wollen, laufen die Planungen für die Insel-Revolution. „Ich habe in einem Reddit-Forum gesehen, dass ein paar Leute etwas auf Sylt organisieren wollen. Ich habe sofort gedacht, dass man das auch wirklich umsetzen muss“, sagt ein Reisender mit weit aufgeknöpftem Hawaiihemd.

Er reist aus Berlin an, eine Freundin aus Baden-Baden hat sich ebenfalls mit Regionalzügen durch die Republik gekämpft. „Der zweite Zug ist ausgefallen, der dritte war verspätet und dann bin ich gestern irgendwie in Koblenz gestrandet“, erzählt sie. Dort hat sie den Punker getroffen, unterwegs sind immer wieder Leute zu der Reisegruppe gestoßen und verloren gegangen.

Reise nach Sylt wurde zum Internetphänomen

Der Sturm der Insel und anstehende „Chaostage“ sind zum Meme geworden. In Foren teilen Nutzerinnen und Nutzer fiktive Rockfestival-Plakate, in Anspielung auf eine Kinderbuchprotagonistin ein Buchcover mit dem Titel „Conni besetzt Westerland“ und falsche Nachrichtenmeldungen zur angeblichen Sperrung Sylts für Touristinnen und Touristen. Das Internetphänomen ist zum Hype geworden, auch Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold singt jetzt in einem neuen Song „wir machen Malle jetzt auf Sylt“.

Dass sie keinen genauen Plan für das Wochenende haben, darin sind sich alle in der Reisegruppe einig. Die Vorstellung vom Sturm auf Sylt malen sie aber unterschiedlich aus: Der junge Mann im Hawaiihemd elaboriert auch nach dem ein oder anderen Bier noch seine Gesellschaftskritik, dass „die reichen Leute auf Sylt sich rausnehmen wollen aus der Gesellschaft und wir die normale Gesellschaft da wieder hinbringen müssen“. Der Punker will keine explizit politische Aktion starten, hat aber auch nichts dagegen, „wenn die Reichen auf die Fresse bekommen“. Und ein anderer teilt zwar grundsätzlich die Sylt-Kritik, sieht sich aber hauptsächlich als „Partytourist“.

Kurz hinterm Hamburger Hauptbahnhof feiern die Reisenden einen Teilerfolg ihrer 9-Euro-Revolution. Die klassenlose Gesellschaft rückt in erreichbare Nähe, als eine Zugführerin die 1. Klasse auch für Passagiere mit einem Ticket für die 2. Klasse freigibt, „wegen der jetzt schon bestehenden Überfüllung.“ Der Streckenabschnitt bis Elmshorn wird zur Nervenprobe für Reisende und Zugpersonal. Immer wieder steht jemand in den Türen, auch entnervte Ansagen helfen nicht. Eine Zugbegleiterin und ein Zugbegleiter versuchen es im Minutentakt mit geduldig erklären, flehen, drohen und fluchen. Dann werden laut Durchsage die ersten Passagiere aus dem Zug geworfen. Eine Verspätung von sechs Minuten wird bekanntgegeben „aufgrund von“, ein Zögern der Zugbegleiterin, „Schwierigkeiten“.

Nach dem Umstieg in Elmshorn wird es dann leerer, fast jeder kann Platz nehmen – wenn es ihn trotz Alkohol und Party in den Sitzen hält. Aus mitgebrachten Boxen schallt aus dem einen Ende des Waggons Abbas „Gimme! Gimme! Gimme!“, aus dem anderen Ende Punkrock. Zwischendrin Tagestouristen und Urlauber, die angeekelt wegschauen oder fasziniert die Feiernden beobachten.

Reisende: Auch früher gab es Partytouristen auf Sylt

Viele nehmen die Party aber einfach gelassen hin. Eine Frau aus Kiel erzählt, dass es auf der Strecke immer voll sei und es auch schon früher Partytouristen auf Sylt gegeben habe. Auch wenn sie die Musik und den Biergeruch langsam anstrengend finde, sieht sie etwas positives in dem 9-Euro-Ticket: „Ich arbeite im sozialen Bereich und für viele meiner Klienten ist das eine Chance, weil sie sich jetzt Reisen und auch kürzere Fahrten endlich leisten können.“

Susanne Lokowandt ist weniger entspannt. „Das war gruselig und möchte ich kein zweites Mal“, erklärt die 48-Jährige später empört bei einem Aperol in Westerland. „Auf der Toilette war alles unter Wasser gesetzt und mit roter Farbe verschmiert.“ Sie beklagt, auf der ganzen Fahrt habe kein einziger Zugbegleiter die Reisenden kontrolliert und für Ordnung gesorgt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn will das auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) nicht kommentieren. Er weist lediglich auf die mehr als 700 zusätzlichen Service- und Sicherheitskräfte hin, die im Einsatz seien.

An den Bahnsteigen in Hamburg, Elmshorn und Westerland ist tatsächlich Servicepersonal und Polizei zu sehen, eingreifen hätten sie aber nicht müssen. Zwar zünden auf der Fahrt vereinzelt Reisende Zigaretten an und der Großteil ist in den Zügen ohne Corona-Maske unterwegs, aber von gewaltsamem Umsturz keine Spur. Man arrangiert sich miteinander. Eine kranke Frau wird von Feiernden in der Toiletten-Schlange nach vorne gelassen, ein Punker bekommt von einem anderen Reisenden ein Deo ausgeliehen.

Als der Zug in Niebüll kurz vor der Insel länger hält, nutzt der Reisende im Hawaiihemd die Chance und räumt auf. Seine und andere leere Bierdosen stellt er aus dem Zug auf den Bahnsteig. Und auch die rote Farbe auf dem Boden und in der Toilette wischt er weg. Beim Sturm auf Sylt muss Ordnung sein.

Von Sebastian Scheffel/RND