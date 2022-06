Die Stadt, in der das Auto siegte

Bielefeld. Anita Tepe steht in ihrem Kindermodegeschäft und freut sich, dass der Autoverkehr wieder rollt.

Über eine Straße mit dem Namen Waldhof fahren an diesem Nachmittag große SUV – und aufgemotzte BMW mit lautem Auspuff. An einem Zebrastreifen zwischen einem Kunsthändler und einem Gymnasium halten Fahrzeuge, die Fahrerinnen und Fahrer lassen Kinder über die Straße – nur um dann wieder aufs Gas zu treten.

Entlang der kleinen Innenstadtstraßen rund um die Altstadt suchen Autofahrerinnen und Autofahrer derweil blinkend und hupend nach Parkbuchten, fast jede einzelne ist belegt. Es ist laut hier in Bielefeld, der Autoverkehr ist zurück in der Stadt.

„Zum Glück“, sagt Anita Tepe.

„Bielefeld ohne Auto geht gar nicht“

Die Geschäftsfrau hat in den vergangenen Monaten viel durchmachen müssen. Von massiven Umsatzeinbußen spricht sie gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ganz in der Nähe ihres Geschäftes befindet sich eine Tiefgarage – ein wichtiger Anlaufpunkt für die Kundschaft am Waldhof. In den vergangenen Monaten war sie nur noch über Umwege erreichbar.

Als „reinste Katastrophe“ bezeichnet Tepe den Verkehrsversuch daher. Nicht nur sie, sondern auch die vielen anderen Händlerinnen und Händler am Waldhof seien „stinkig und sauer“ gewesen. „Bei solchen Projekten denkt niemand an die älteren Menschen“, sagt sie. Die könnten nicht einfach mit dem Rad vorbeikommen, zu umständlich sei auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Seniorinnen und Senioren, die sonst verlässlich Kleidung für ihre Enkel eingekauft hatten, seien während des Verkehrsversuchs einfach gar nicht mehr gekommen.

Dieser Verkehrsversuch allerdings ist nun vorerst gescheitert. Anita Tepe begrüßt das – und resümiert: „Bielefeld ohne Autoverkehr, das geht gar nicht.“

Verkehrsversuch gescheitert

Was ist überhaupt geschehen? Die Stadt Bielefeld wollte eigentlich alles besser machen, ein Vorbild für mehr Lebensqualität und die Mobilitätswende sein. Also rief die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Linken im Juni 2021 einen Verkehrsversuch ins Leben, der den Namen „Altstadtraum“ trägt.

Im Zuge dessen wurden in der Innenstadt mehrere Straßen für den Autoverkehr gesperrt oder zumindest eingeschränkt, etwa mit Einbahnstraßen. In den zuvor lauten und befahrenen Gassen wurden Plätze zum Verweilen eingerichtet, dazu Sitzgelegenheiten, Blumen, Fahrradständer, Schließfächer – das volle Programm. Auch die Gastronomie vergrößerte ihre Außenbereiche.

Zeitgleich zum Projekt machte die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern ein verlockendes Angebot: Wer sein Auto drei Monate lang stehen ließ, erhielt 400 Euro Zuschuss für nachhaltige Fortbewegungsmittel. Wer sein Kfz in Bielefeld dauerhaft abmeldete, erhielt sogar 1000 Euro. Das Angebot war auf 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt, immerhin 46 zogen es durch.

Wieder Autos statt Außengastro

Heute, rund ein Jahr nach Beginn des Modellversuchs, ist in Bielefeld die ernüchternde Normalität zurückgekehrt – und der Traum von der grünen Innenstadt in weite Ferne gerückt.

In den zuvor gesperrten Straßen, etwa dem Waldhof, der Ritterstraße oder dem Altstädter Kirchplatz, fahren heute wieder die Autos. In den Straßen, die einst zu grünen Verweilorten umgebaut worden waren, hat das Kfz längst wieder überhandgenommen.

In nur wenigen Straßen sind noch Relikte der autofreien Zeit zu sehen: Ein Feinkostladen etwa durfte seine Außengastronomie auf dem Gehweg stehen lassen. Neben ihr fahren jetzt Autos entlang.

Protest von Geschäftsleuten und Bürgern

Warum ist das so? Nun, nach offizieller Darstellung der Stadt Bielefeld ist das Modellprojekt ganz einfach „planmäßig“ zu Ende gegangen. Der Verkehrsversuch sei von vornherein eine zeitlich begrenzte Aktion gewesen, Straßen in der Stadt wurden daher mit Ende der Testphase Ende Februar wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Von einem „Scheitern“ möchte hier niemand sprechen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: In der Stadt wurde der Versuch bei Weitem nicht so positiv angenommen, wie manch einer es sich vielleicht erhofft hätte. Eine Fortführung des Projektes gilt derzeit als völlig aussichtslos. Schließlich kippte sogar ein Gericht die Pläne: In mindestens einem Bereich der Innenstadt erklärte das Verwaltungsgericht Minden Straßensperrungen für rechtswidrig, die Stadt müsse zunächst ein detailliertes Konzept erarbeiten, heißt es in dem Urteil.

Und dann wären da noch die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger, die hochemotional und gespalten auf dieses Thema blicken. Die einen schimpfen gegenüber dem RND über sture Autofahrerinnen und Autofahrer, die einfach „zu faul“ seien, mal ein paar Meter zu einer Haltestelle zu laufen. Die anderen halten den Traum von der autofreien Innenstadt für ganz großen Quatsch, für eine Utopie und eine Idee, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war.

Kundinnen und Kunden kommen nicht zurück

Diese Meinung wird auch im Kindermodeladen von Anita Tepe vertreten. Eine Kundin betritt das Geschäft. Die Mutter hat einen großen Kontrabass samt Koffer auf dem Rücken. Zusammen mit ihrer Tochter will sie nach dem Musikunterricht Kleidung einkaufen. Völlig unmöglich sei es, sich mit dem Instrument und zusätzlichem Gepäck auf dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen, sagt sie. Der Verkehrsversuch habe hart an ihren Nerven gekratzt.

Dominik Heuer spricht gar von Umsatzeinbußen zwischen 20 und 30 Prozent. Er betreibt ein Café ganz in der Nähe des kürzlich noch gesperrten Waldhofs. Ihn stört am meisten, dass die Stadt beim Verkehrsversuch nicht auf die Expertise der ansässigen Kaufleute gehört habe. „Wir haben immer davor gewarnt, den Waldhof für den Verkehr zu sperren“, sagt Heuer heute. Am Ende sei genau das eingetreten, was man prognostiziert habe: Frust bei Kaufleuten, Frust bei Kundinnen und Kunden, ausbleibende Geschäfte.

Maria Lucas, Betreiberin eines Einrichtungsladens, pflichtet ihm bei: „Die Kunden sind nicht nur während der Sperrung ferngeblieben“, sagt sie. „Sie sind auch danach nicht wieder zurückgekommen.“ Das Leben in den Cafés und Bars nahe des Waldhofs sei spürbar zurückgegangen. Und insbesondere für das Einrichtungsgeschäft sei der Versuch einer lebenswerten Innenstadt nahezu existenzbedrohend gewesen.

„Niemand transportiert einen Sessel auf dem Fahrrad oder in der Straßenbahn“, sagt Lucas. Zudem sei die Anbindung von Bus und Bahn mehr als schlecht. Die naheliegende Kunsthalle habe nicht mal einen Straßenbahnanschluss, „wie in jeder anderen Stadt“, sagt Dominik Heuer. Man erreiche sie nur in überfüllten Stadtbussen.

Das Problem mit dem ÖPNV

Der öffentliche Nahverkehr, das sei ohnehin ein Problem, sagt auch Cornelia Brakensiek. Die Bielefelderin verbringt gerade ihre Pause auf einer Bank am Altstädter Kirchplatz. Auch diese Straße war während des Modellprojekts für den Verkehr gesperrt. Heute brausen hier wieder die Autos entlang, sämtliche Parkbuchten sind mit Autos zugestellt.

„Hier in der Innenstadt kann ich mich mit Bus und Bahn gut fortbewegen“, sagt Brakensiek. „In den Außenbereichen Bielefelds ist die Lage mit dem ÖPNV aber katastrophal.“ Mancherorts fahre nur ein paarmal am Tag ein Bus – in Ortsteilen wie etwa Brackwede haben große Teile des Straßenbahnnetzes noch nicht einmal barrierefreie Hochbahnsteige. Gehbehinderte Menschen etwa müssen mühsam die ausfahrbaren Treppen der Stadtbahnen erklimmen. Erst im kommenden Jahr soll sich das mit einem großen Bauprojekt ändern.

Für Fahrräder seien in der Innenstadt zum Teil zu wenig Stellplätze vorhanden, bemängelt Brakensiek. Ein geplantes Fahrradparkhaus wurde bislang nicht umgesetzt. „Und dann gibt es auch viel zu wenig Park-and-Ride-Angebote“, sagt die Bielefelderin. „Klar, dass da viele auf das Auto setzen, um in die Innenstadt zu kommen.“

Für Brakensiek gilt der Verkehrsversuch nicht zuletzt deshalb als gescheitert – obwohl sie ihn selbst eigentlich sehr begrüßt. „Es war wunderbar ruhig hier, das hat die Innenstadt richtig aufgewertet“, sagt sie. „Aber ich glaube, die Leute haben sich nicht richtig mitgenommen gefühlt.“

Enge Radwege, fehlende Infrastruktur

Ganz ähnlich sieht es Julia Krumm. Sie holt in der Nähe des Bielefelder Klosterplatzes ihren Sohn Nilo aus einer Kita ab – und zwar mit dem Lastenfahrrad. Die Stadt Bielefeld habe den Kauf des teuren Rades gefördert, berichtet die Mutter. Das Problem: „Die Infrastruktur ist dafür gar nicht geschaffen.“

So gebe es etwa viel zu enge Radwege – an manchen Stellen hörten sie auch einfach auf und führten dann auf der anderen Straßenseite weiter, berichtet die Mutter. Mit einem solchen Dreirad gerate man bei den ungeeigneten Verkehrswegen schnell ins Kippeln. Und dann noch der ganze Autoverkehr direkt daneben. „Richtig sicher fühle ich mich nicht.“

Die Pläne einer autofreien Innenstadt begrüßt die Mutter durchaus. Auch Freundin Seda stimmt zu: „Es war sehr viel ruhiger und lebenswerter hier“. Allerdings müssten zunächst einmal die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Sonst sei ein solches Projekt zum Scheitern verurteilt – wie in diesem Fall.

„Das Auto muss aus der Innenstadt verschwinden“

Für Margarete Adriaans kamen beim Bielefelder Verkehrsversuch gleich mehrere ungünstige Ereignisse zusammen. So sei etwa der Jahnplatz, Bielefelds zentraler Knotenpunkt, während der Testphase wegen Bauarbeiten für den Autoverkehr gesperrt gewesen. Durch die zusätzliche Verkehrsberuhigung in der Innenstadt seien dann sämtliche Nebenstraßen mit Autos verstopft worden. Vor dem Teeladen der Geschäftsfrau habe sich tagtäglich ein riesiger Stau gebildet – das komplette Gegenteil von dem, wie eine grüne Innenstadt eigentlich sein sollte.

„Es wurden bei diesem Versuch zu viele Dinge nicht bedacht“, bemängelt Adriaans. Anwohnerinnen und Anwohner hätten sich beschwert, weil auch sie vom Durchfahrtsverbot betroffen waren. Auch der Lieferverkehr für die anliegenden Geschäfte sei beeinträchtigt gewesen. Einige Geschäftsleute hätten schon darüber nachgedacht, ins benachbarte Gütersloh auszuwandern, berichtet die Teeverkäuferin – hier habe man sich nicht mehr erwünscht gefühlt.

Adriaans selbst hat, anders als viele andere Kaufleute, während des Versuchs keine Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Und auch sonst kann die Geschäftsfrau das Klagen ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht richtig ernst nehmen. „Es ist völlig klar, dass das Auto langfristig aus der Innenstadt verschwinden muss“, sagt sie. Die Umsetzung dessen allerdings müsse man kreativer angehen.

„Von oben herab entschieden“

„Es war ein Fehler, die Menschen so zu überrumpeln“, sagt Adriaans. „Man hätte erst mal klein anfangen können, mit einer oder zwei Straßen.“ Und natürlich müsse man auch an die Anwohnerinnen und Anwohner denken – und an Menschen, die nicht so gut zu Fuß seien. Für diese müsse man Alternativen schaffen.

Auch die Kaufleute am Waldhof schließen eine verkehrsberuhigte Innenstadt nicht gänzlich aus. „Uns ist sehr daran gelegen, dass die Stadt attraktiver wird“, beteuert Cafébetreiber Dominik Heuer. Ein solches Konzept müsse dann aber gemeinsam mit allen Akteuren ausgearbeitet werden. „In diesem Fall wurde es einfach von oben herab entschieden“, ergänzt Maria Lucas.

„Projekt ist nicht beendet“

Die Stadt Bielefeld hatte sich eigentlich größte Mühe gegeben, das Projekt transparent und bürgernah zu gestalten. Auf einer eigens eingerichteten Website hatte man Bürgerinnen und Bürger um Anregungen, Vorschläge und Ideen gebeten, vorab Befragungen durchgeführt. Auch im Nachhinein wolle man das Projekt umfassend auswerten und daraus lernen.

Olaf Lewald, Leiter des Amtes für Verkehr, beteuert auf RND-Anfrage mehrfach, es sei niemals darum gegangen, in Bielefeld eine autofreie Innenstadt zu errichten. Vielmehr sei es darum gegangen, „neue Nutzungsmöglichkeiten des Verkehrsraums“ zu finden und mit „weniger Autoverkehr die Altstadt attraktiver zu machen“.

Das Projekt Altstadtraum sei zudem keineswegs beendet. Man wolle sich weiter mit dieser Frage beschäftigen. So sei in Zukunft etwa geplant, die Zahl der Parkplätze am Straßenrand zu reduzieren und dort mehr Außengastronomie und Grün zu errichten. Zudem sollen einige Straßen langfristig durch absenkbare Poller abgebunden werden.

„Emotionales Thema“

Die Reaktionen in der Bevölkerung nimmt aber auch Lewald als gemischt wahr. Auffällig viele Menschen hätten sich aber auch traurig darüber gezeigt, dass die verkehrsberuhigten Maßnahmen wieder aus der Innenstadt verschwanden. Protest habe er „überwiegend“ von Gewebetreibenden wahrgenommen.

Diesen Protest hält Lewald offenbar für unbegründet. „Uns liegen keine belastbaren Daten vor, dass Kundinnen und Kunden in andere Städte abgewandert sind“, sagt der Verkehrs­amtsleiter. Auch einen Kundenschwund bei Einzelhändlern sieht Lewald nicht. „Aus unserer Sicht ist das nicht eingetreten.“

Etwas deutlichere Worte kamen nach dem Ende der Testphase von Bielefelds Ober­bürgermeister Pit Clausen. Dieser räumte ein: „Wir haben an der Stelle nicht richtig eingeschätzt, wie emotional das Thema ist. (…) Da merkt man, dass man solche Geschichten nicht mit einer knappen 50:50-Basis lösen kann.“

Pläne auch in anderen Städten

Was in Bielefeld schiefgelaufen ist, werden sich andere Städte nun umso genauer anschauen. Nur 100 Kilometer entfernt, in Hannover, soll in Kürze ein ganz ähnliches Verkehrsprojekt starten. Oberbürgermeister Belit Onay hat einen Plan vorgelegt, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Nach gänzlich „autofrei“ klingt aber auch dieser nicht.

Fahrzeuge dürften nämlich auch weiter in die Innenstadt einfahren. Dort sollen sie jedoch über Stichstraßen in die bisher nicht vollständig ausgelasteten Parkhäuser geführt werden. Ampeln oder mehrspurige Straßen soll es langfristig innerhalb des Innenstadtrings nicht mehr geben. Auch in Hannover sorgen sich vor allem Geschäftsleute, dass die Pläne Kundinnen und Kunden abschrecken könne. Das Beispiel Bielefeld zeigt: Ganz unbegründet sind ihre Sorgen nicht.

70 Kilometer in die andere Richtung, nämlich im fahrradfreundlichen Münster, wird auch schon kräftig am Autoverkehr gesägt. Hier hat die Ratsmehrheit aus Grünen, SPD und Volt im Herbst vergangenen Jahres beschlossen, dass ein Großteil der Innenstadt autofrei werden soll. Kritik kommt von CDU und FDP: Sie fordern, dass erst einmal attraktive Alternativen zum Autoverkehr geschaffen werden sollen, bevor Autos nicht mehr in die Altstadt dürfen. Alter­nativen, an denen es auch in Bielefeld zum Teil mangelte.

Bei Kaufleuten herrscht „Angst“

Cornelia Brakensiek hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es mit einer verkehrsberuhigten Innenstadt in Bielefeld doch noch klappen könnte. Sie genießt ihre Pause am Altstädter Kirchplatz nun wieder zwischen Lärm und Abgasen – und sehnt die alten Zeiten des Modellversuchs herbei. „Wirklich schade“, sagt die Bielefelderin.

Anita Tepe hingegen hat „Angst“, dass die Pläne doch wieder aufgenommen werden könnten, wie sie sagt. Für ihr Kindermodegeschäft würde das womöglich den Ruin bedeuten. Noch immer seien sie und ihre Nachbarinnen und Nachbarn sauer, was da einfach so über ihren Kopf hinweg entschieden wurde, sagt Tepe. Und man hoffe sehr, dass das Thema jetzt vom Tisch sei.

Der Besuch in Bielefeld endet an diesem Tag übrigens, wie er begonnen hat: Mit einer Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die sind zumindest in Bielefelds Innenstadt erstaunlich zuverlässig. Die Straßenbahnen fahren von allen wichtigen Punkten im Zehn-Minuten-Takt – wer gut zu Fuß ist und nichts transportieren muss, braucht hier tatsächlich kein Auto.

Problematisch wird es dann, wenn man aus Bielefeld wieder raus will. „Reparatur an der Strecke“ zeigt der DB Navigator an diesem Abend – mal wieder. Fast eine Stunde Verspätung hat der überfüllte IC zurück nach Hause. Was bleibt, ist eine ernüchternde Erkenntnis, die auch Gegnerinnen und Gegner des Bielefelder Verkehrsprojektes teilen dürften: Mit dem Auto wär das nicht passiert.

Von Matthias Schwarzer/RND