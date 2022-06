Peter Pane: Warum der Burger-Chef für fleischarme Ernährung plädiert

Lübeck. Peter Pane propagiert den Aspekt Nachhaltigkeit. Ihr Unternehmen gibt an, dass es neue Bäume pflanzt und Wildblumenwiesen sät. Es bietet zudem fleischlose Alternativen zum Hamburger an. Was antworten Sie Menschen, die sagen, dass Nachhaltigkeit nur ein Zeitgeistphänomen und vegan und vegetarisch zu essen „Gedöns“ sei?

Man kann mir keinen Klima-Aktivismus unterstellen, und ich bin auch nicht bei Fridays for Future. Ich bin sehr rational aufgestellt. Aufgrund unserer Forst- und Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein habe ich eine direkte Nähe zur Natur und sehe klimatische Veränderungen. Wir haben weniger Niederschläge. Das hat uns sehr zu schaffen gemacht: Wir haben aufgrund des Borkenkäfers viel Wald verloren. Der Borkenkäfer frisst sich durch, weil der Baum kein Harz mehr bilden kann. Ich sehe also, dass wir etwas tun müssen. Es ist an der Zeit, mit Ressourcen sorgfältiger umzugehen. Das kann jeder machen – als Verbraucher, als Unternehmen, als Land. Als Peter Pane machen wir das: Wir verwenden zum Beispiel kein Palmöl und sind nahezu plastikfrei.

Und das Thema fleischlose Ernährung?

Ich glaube nicht, dass wir in diesem Maße wie heute in zehn Jahren noch Fleisch essen. Wenn überhaupt! Die Bewegung der Veganer und Vegetarier kam aus der Bewegung des Tierwohls. Allein dieses Thema ist schon wichtig. Und jetzt kommt noch der Klimaschutz hinzu. Das muss man klar sagen: In Hinblick auf Futter und Methanausdünstungen sind Rinder in gewisser Weise klimaschädlich. Deshalb machen wir zwei Dinge: Wir pflanzen im Jahr mehr als 100.000 Bäume in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und wir waren mit die Ersten, die gesagt haben, dass man zwischen zwei Brötchenhälften auch etwas anderes als Rind packen kann. Rund 55 Prozent unserer Produkte auf unserer Karte sind vegetarisch oder vegan. Das ist also nicht einfach ein Lippenbekenntnis, weil es schick ist, sondern wir fest daran glauben. Unser Ziel ist es, bis 2024 mehr als die Hälfte des Umsatzes mit diesen Produkten zu erwirtschaften.

Wenn ich bei Ihnen noch einen Burger aus Fleisch auf dem Teller habe, wie viel Fleisch stammt davon aus der Region?

Das Rind- und Hühnerfleisch kommt aus Deutschland, meist aus Norddeutschland. Wenn sie im Restaurant in München sitzen, ist das also nicht zwingend aus der Region.

Jeder behauptet, nachhaltig zu sein. Selbst die großen Burgerketten. Ein Alleinstellungsmerkmal ist es auf jeden Fall nicht.

Bei unserem Lieferdienst „Peter bringt‘s“ verwenden wir nur Pappe und nachhaltige Verpackungen. Wir haben die Anfahrten unserer Logistiker zu unseren Restaurants auf ein-, zweimal pro Woche, von ehemals vier Mal reduziert. Wir versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten. Doch ab wann ist man komplett nachhaltig? Ich habe letztens gelesen, dass sich eine Firma als klimaneutral ausgibt, es sich aber mit Zertifikaten erkauft. Das ist für mich Ablasshandel.

Sie sind der Ansicht, dass wir als Gesellschaft in Zukunft weniger Fleisch essen werden. Wie viel Fleisch essen Sie selbst?

Ich habe komische Ernährungsgewohnheiten. Ich esse unter der Woche relativ wenig und nahezu fleischlos. Ich bin Leistungsträger, und wenn ich mir jeden Mittag ein Tomahawk-Steak reindrücke, geht das zu Lasten der Leistung. Am Wochenende halte ich aber ein Stück Fleisch aus vernünftiger Haltung für vertretbar. Sie könnten mich als typischen Flexitarier bezeichnen. Ganz ohne Fleisch wäre es für mich schwierig.

Wird es bei Ihnen mal einen Insektenburger wie beim Konkurrenten „Hans im Glück“ 2019 geben?

Solange ich hier etwas zu sagen habe, wird es keine geben. Wir geben sehr viel Geld dafür aus, dass unsere Küchen parasitenfrei sind. Es gibt wunderbare Alternativen zum Fleisch wie Amaranth-, Hafer- und Rote-Bete-Bratling, da muss ich mir keine Maden aufs Brötchen krümeln. Die Eiweißaufnahme kann man heute auch pflanzlich abbilden.

Sie testen in der Filiale in Leipzig Micro-Farming, bauen also im Restaurant Sprossen, Radieschen und Rettich in einer Art Schrank an. Inwieweit kann sich ein Restaurant selbst mit Gemüse versorgen?

In diesem Betrieb decken wir so den Bedarf zu 100 Prozent. Fairerweise muss man sagen, dass die Zutaten 10 Prozent des gesamten Salats ausmachen. Unser Ziel: Mittelfristig wollen wir Salat und Tomaten über Micro-Farming in Containern in unserem Betrieb in Mecklenburg anbauen, mit Energie aus Photovoltaik. Von dort könnten alle Filialen versorgen werden. Das wäre ein großer Schritt in Sachen Nachhaltigkeit. Wir müssten im Winter nicht Salat aus Spanien holen und brauchten weniger Fläche für den Anbau. Wir planen die ersten Tests dort 2023 und 2025 könnten wir in diesem Bereich unabhängig sein.

Dieses Interview erschien zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Michael Dick/RND