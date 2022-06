Mann fährt in Berlin in Menschengruppe: Was bisher über den Vorfall bekannt ist

Berlin. Am Mittwochvormittag fährt ein Mann mit einem Auto in Berlin in eine Menschenmenge, es handelt sich hauptsächlich um Schülerinnen und Schüler. Eine Frau, eine Lehrerin aus Hessen, kommt ums Leben. Mehrere Menschen werden verletzt, teilweise lebensgefährlich. Die Hintergründe sind am Nachmittag noch unklar. Zahlreiche Ermittlerinnen und Ermittler sind vor Ort, sichern Spuren und befragen Zeugen. Trotz der noch undurchsichtigen Lage sind bereits einige Informationen bekannt.

Was ist passiert?

Offiziellen Angaben der Polizei zufolge spielte sich folgendes Geschehen ab: Ein Mann fuhr seinen Renault-Kleinwagen gegen 10.26 Uhr an der Straßenecke Ku’damm und Rankestraße auf den Bürgersteig des Ku’damms und in Gruppe von Schülerinnen und Schüler aus Hessen. Dann fuhr er auf die Kreuzung und knapp 200 Meter weiter auf der Tauentzienstraße Richtung Osten. Kurz vor der Ecke Marburger Straße lenkte er den Wagen erneut von der Straße auf den Bürgersteig, touchierte ein anderes Auto, überquerte die Marburger Straße und landete im Schaufenster des Parfümeriegeschäfts Douglas.

Der Unfallort befindet sich unweit der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. Dort war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Was wissen wir über die Opfer?

Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine Lehrerin aus Hessen. Sie sei mit einer zehnten Klasse einer Schule aus dem nordhessischen Bad Arolsen in Berlin gewesen, teilte die hessische Landesregierung mit.

Nach letzten Angaben erlitten sechs Menschen lebensgefährliche Verletzungen. Weitere drei Menschen wurden schwer verletzt. Wie viele Leichtverletzte es gab, war noch unklar. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten. Unter den Verletzten befanden sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler, ein Lehrer wurde nach derzeitigem Stand schwer verletzt.

Die Schüler aus Hessen würden psychologisch betreut, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

Bei den verletzten Personen handelt es sich offenbar nur um solche, die sich auf der Straße befanden. Eine Douglas-Sprecherin sagte, dass es im Geschäft, wo das Fahrzeug zum Stehen kam, keine Verletzten gab.

Was wissen wir über den Fahrer des Autos?

Der Fahrer des Autos wurde vorläufig festgenommen. Er sei zunächst von Passantinnen und Passanten festgehalten worden, nachdem er seinen Wagen in das Schaufenster der Douglas-Filiale lenkte, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz vor Ort. Der Mann sei demnach ein 29 Jahre alter, in Berlin lebender Deutsch-Armenier. Er wurde nach seiner Festnahme zu dem Vorfall befragt und wird seitdem von der Polizei festgehalten.

Der Fahrer war nach dpa-Informationen mit einem Auto unterwegs, das seiner älteren Schwester gehört. Er soll der Polizei bereits wegen mehrerer Delikte bekannt gewesen sein, allerdings nicht in Zusammenhang mit Extremismus.

Was ist der Stand der Ermittlungen?

Die Polizei prüft offiziellen Angaben zufolge, ob es sich um einen Unfall, einen medizinischen Notfall oder um eine vorsätzliche Tat handele. Berichte über ein angebliches Bekennerschreiben, das im Auto gefunden worden sei, dementierte Berlins Innensenatorin Iris Spranger am Mittwochnachmittag. Es seien aber „Plakate im Auto, auf denen sich der Täter wohl gegen die Türkei äußert“, sagte sie. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und die dpa über das angebliche Bekennerschreiben berichtet. Laut der Zeitung soll das Motiv des Fahrers nicht politisch gewesen sein.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 130 Kräften im Einsatz, mit einem Hubschrauber verschafften sich die Beamtinnen und Beamten einen Überblick aus der Luft. Das Areal war großflächig abgesperrt. Es waren mehrere Krankenwagen und Polizeiautos vor Ort.

Die Polizei rief die Menschen dazu auf, keine Bilder vom tödlichen Vorfall an der Einkaufsstraße im Internet zu posten, sondern über ein Portal der Berliner Polizei als Beweismittel hochzuladen.

