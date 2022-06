USS „Kearsarge“: Ein Gigant der US Navy kommt nach Kiel

Kiel. „Der Träger ‚Kearsarge‘ könnte da liegen, wo früher die ‚Iowa‘ lag“, überlegt Fregattenkapitän Lars Petersen, der Kommandeur des Marinestützpunktes Kiel. Im Juni 1989 ankerte zur Kieler Woche das Schlachtschiff „Iowa“ direkt vor der Seebadeanstalt Düsternbrook.

Die „Iowa“ war mit 270 Metern Länge, zwölf Metern Tiefgang und 46.000 Tonnen noch etwas größer als die 257 Meter lange und 41.000 Tonnen verdrängende „Kearsarge“, die im Rahmen der Kieler Woche am 17. Juni in Kiel erwartet wird. Es wird der größte Besuch eines Marineschiffs in Kiel seit 1989.

Die „Kearsarge“ bringt etwa 40 Flugzeuge und Hubschrauber mit. Wer die „Kearsarge“ aber als Flugzeugträger bezeichnet, sorgt schnell für Einspruch von Schiffbauern und Marineexperten.

Die „Kearsarge“ ist ein Produkt moderner Krisen. Entworfen wurde das amphibische Angriffsschiff nach dem Vietnamkrieg. Die offizielle Bezeichnung der „Kearsarge“ in der US Navy ist Amphibious Assault Ship. Die Rumpfkennung LHD3 steht für das dritte Landing-Helicopter-Dock-Ship. Übersetzt: Die „Kearsarge“ ist ein Landungsschiff mit Hubschrauber und Dockraum.

Der Rumpf der „Kearsarge“ kann mit Tausenden Tonnen Wasser geflutet und mehrere Meter abgesenkt werden. So entsteht im Heck des riesigen Schiffs ein geschützter Hafen für Landungsboote.

Rund 1000 Marine-Infanteristen sind an Bord der „Kearsarge“

Der vordere Bereich des Schiffs ist eine Mischung aus einer großen Autofähre mit Fahrzeugdecks, Lagerräumen und den Unterkünften für bis zu 1000 Marineinfanteristen.

Das Flugdeck und der Hangar darunter sind der Flugbereich. Dort stehen Kampfjets, Kipprotor-Flugzeuge und Hubschrauber. Im Unterschied zu den ganz großen Flugzeugträgern der „Nimitz“-Klasse haben die amphibischen Angriffsschiffe keine Katapulte für den Start schwerer Kampfjets.

Die an Bord eingeschifften Jets vom Typ Harrier sind Senkrechtstarter, die von Piloten des Marine Corps geflogen werden. Ihre Aufgabe ist der Schutz der Truppen bei Landungen gegen Angriffe aus der Luft und von Land.

Der Koloss ist der Kern der „Kearsarge Amphibious Ready Group“ mit der „Marine Expeditionary Unit 22″ (22MEU) – einem Kampfverband aus drei Schiffen mit 4000 Frauen und Männern. Etwa die Hälfte davon sind Marineinfanteristen.

Auftrag der „Kearsarge“ ist auch Katastrophenhilfe

Ein ganz wichtiger Auftrag der „Kearsarge“-Gruppe ist auch humanitäre Hilfe. In den Decks der drei Schiffe stehen inzwischen Bagger, Krankenwagen und schwere Lastwagen für Katastrophenhilfe bei Überschwemmungen, Stürmen oder Bränden in allen Teilen der Welt. So leisteten die Soldaten der „Kearsarge“ bereits Nothilfe bei Überschwemmungen und Wirbelstürmen in Bangladesch, Haiti und den Virgin Islands sowie den Südstaaten der USA.

Die 1993 in Dienst gestellte „Kearsarge“ ist in Norfolk an der US-Atlantikküste beheimatet. Zu ihrer Kampfgruppe gehören die Docklandungsschiffe „Gunston Hall“ und „Arlington“. Die „Gunston Hall“ wird mit nach Kiel kommen. Die „Arlington“ ist gerade im Mittelmeer.

Schiff mit einem Namen aus dem Bürgerkrieg

Alle zwei bis drei Jahre wird der Verband für sieben Monate in den Einsatz geschickt. Der aktuelle Einsatz begann Mitte März mit dem Auslaufen aus Norfolk. Die „Kearsarge“ nahm zunächst an Manövern der Nato in Island und Norwegen teil.

In Kiel ist es der zweite Besuch eines amphibischen Angriffsschiffs der US Marine. 1986 ankerte die etwas kleinere „Saipan“ in der Förde. Das Schlachtschiff „Iowa“ war 1985 und 1986 in Kiel. Flugzeugträger der USA waren 1962 („Wasp“) und 1969 („Yorktown“) in der Förde. Es waren aber deutlich kleinere Träger als die „Kearsarge“.

Ihren Namen hat das Schiff aus der Geschichte. Die erste „Kearsarge“ versenkte als Fregatte der Nordstaaten 1864 im amerikanischen Bürgerkrieg ein Schiff der Südstaaten vor der Küste Frankreichs. Das Gefecht wurde in einem Bild des Malers Edouard Manet festgehalten. Benannt ist das Schiff nach einem Berg in New Hampshire.

