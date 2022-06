Harvey Weinstein wird wegen zwei mutmaßlichen Übergriffen in London angeklagt

Die britische Staatsanwaltschaft hat einer Anklage gegen den Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen sexuellen Übergriffs in zwei Fällen zugestimmt. Sie habe der Polizei die Erlaubnis erteilt, die Vorwürfe zu erheben, nachdem Beweise geprüft worden seien, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Vorwürfe hätten mit einer Frau 1996 in London zu tun. Die Polizei gab an, die mutmaßlichen Übergriffe hätten sich im Juli und August 1996 ereignet.

Die britische Polizei hatte zuvor mitgeteilt, sie ermittle zu mehreren Vorwürfen des sexuellen Übergriffs gegen Weinstein in einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. In Großbritannien gibt es keine Verjährungsfrist für Vergewaltigung oder sexuellen Übergriff.

Weinstein sitzt aufgrund einer Verurteilung wegen Vergewaltigung in den USA im Gefängnis. Er wurde 2020 in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt. In Kalifornien steht Weinstein ein Prozess wegen Vorwürfen des Übergriffs auf fünf Frauen zwischen 2004 und 2013 bevor.

RND/AP

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter