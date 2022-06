Antrag der Staatsanwaltschaft: Amokfahrer von Berlin soll in Psychiatrie

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat sich nach der tödlichen Fahrt am Mittwoch zu den Ermittlungen geäußert: Man bereite einen Antrag auf Unterbringung des Fahrers in einer psychiatrischen Anstalt vor, hieß es in einem Statement. Dort soll der Verdächtige bis zu einer Hauptverhandlung untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verdächtigen einen vollendeten Mord und 31 Fälle von versuchtem Mord vor, außerdem einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der Mann sei „bewusst mit einem Fahrzeug“ in eine erste Gruppe von Menschen an der Ecke Ku‘damm und Rankestraße sowie dann auf der Tauentzienstraße in eine Gruppe von Schülern und Lehrern gefahren.

Die Mordmerkmale seien Heimtücke und Begehung mit gemeingefährlichen Mitteln. Die Entscheidung über eine Unterbringung in der Psychiatrie werde im Laufe des Tages von einem Ermittlungsrichter gefällt.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, es habe sich erhärtet, dass eine „psychische Beeinträchtigung“ bei dem Fahrer vorliegt. Die Beeinträchtigung sei auch Anlass für die Tat gewesen. Bei dem Verdächtigen seien Medikamente gefunden worden. Die Ermittlungen deuteten auf eine „paranoide Schizophrenie“ hin. Der Beschuldigte habe seine Ärzte von der Schweigepflicht entbunden.

Für einen terroristischen Hintergrund der Tat oder für einen Unfall gebe es keine Anhalts­punkte. Plakate, die in dem Tatfahrzeug gefunden wurden, bezögen sich allgemein auf den Berg-Karabach-Konflikt, nach derzeitigen Erkenntnissen läge keinerlei Zusammenhang zur Tat vor.

Ein Lehrer schwebt noch in Lebensgefahr

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schwebt ein begleitender Lehrer der Klassenfahrt noch in Lebensgefahr. Sieben Schülerinnen und Schüler wurden stationär behandelt, sieben weitere ambulant.

Auch Innenministerin Nancy Faeser äußerte sich am Donnerstag bei einem Besuch des Tatorts zu dem Vorfall. Sie sei „zutiefst erschüttert“. Die SPD-Politikerin dankte den Einsatzkräften und wies darauf hin, dass es auch für sie schwer sei, den Einsatz zu verkraften. Wie andere Stellen sprach auch Faeser davon, dass sie nach jetzigem Stand von keinem politischen Hintergrund ausgehe.

Am Mittwochvormittag ist ein Mann in Berlin mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei starb eine Lehrerin aus Hessen, die mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf Klassenfahrt war. Nach Polizeiangaben am Donnerstag wurden 29 Menschen verletzt, einige davon lebensgefährlich. Zu den Verletzten werden auch Menschen gezählt, die nach dem Vorfall unter Schock stehen. Schwankungen bei den Zahlen sind nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wegen der dynamischen Entwicklung möglich.

Der Fahrer kam in der Nähe des Ku‘damms in einem Geschäft zum Stehen. Noch vor Ort wurde der Fahrer von der Polizei festgenommen. Eine Mordkommission des Landes­kriminalamts Berlin führt die Ermittlungen. Unter anderem wurde am Mittwoch die Wohnung des Tatverdächtigen untersucht.

RND/sebs, mit dpa

