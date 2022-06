Schuss in den Hinterkopf: US-Polizist wegen Tötung von Schwarzem angeklagt

Grand Rapids. Ein weißer Polizist im US-Staat Michigan ist wegen der Tötung eines schwarzen Mannes angeklagt worden. Dem Beamten der Stadt Grand Rapids wurde am Donnerstag zur Last gelegt, den 26-jährigen Patrick Lyoya am 4. April in den Kopf geschossen zu haben, als dieser auf dem Boden lag. Die Tötung ereignete sich bei einer Verkehrskontrolle. Sie wurde auf Video festgehalten.

Die Tötung von Lyoya sei nicht durch das Argument der Selbstverteidigung zu rechtfertigen, teilte Staatsanwalt Chris Becker mit.

Der angeklagte Polizist Christopher S. hatte Lyoya gesagt, dieser sei wegen eines falschen Nummernschilds am Auto gestoppt worden. Als Lyoya nach einem Führerschein gefragt wurde, ergriff er die Flucht. Der Beamte packte ihn und sie rangen am Boden miteinander. Der Polizist forderte Lyoya auf, seine Elektroschockpistole loszulassen. Dann gab er den tödlichen Schuss von hinten in den Kopf von Lyoya ab.

RND/AP