Bericht: Priesterseminarleiter nach Vorwürfen tot aufgefunden

Limburg. Der Leiter des katholischen Limburger Priesterseminars, Christof May, ist einem Medienbericht zufolge tot aufgefunden worden. Zuvor hatte ihn der Limburger Bischof Georg Bätzing wegen „Vorwürfen übergriffigen Verhaltens“ von allen Ämtern freigestellt, wie der Hessische Rundfunk am Donnerstagabend meldete. May sei 49 Jahre alt geworden.

„Regens Dr. Christof May ist heute tot aufgefunden worden. Wir sind erschüttert und voller Trauer“, schrieb Bistumssprecher Stephan Schnelle laut dem Bericht am Donnerstag in einer E-Mail an Mitarbeitende des Bistums. Am Tag zuvor sei Leiter der Priesterausbildung „in einem persönlichen Gespräch zu Vorwürfen übergriffigen Verhaltens angehört“ worden, hieß es demnach weiter. „Im Anschluss hatte Bischof Georg Bätzing ihn von allen Ämtern freigestellt, um die Vorwürfe prüfen und aufklären zu können.“

Um welche Vorwürfe im Detail es geht, schrieb Schnelle dem Bericht zufolge nicht. Schnelle habe eine Stellungnahme des Bistums für Freitag angekündigt.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de

RND/epd