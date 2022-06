Warum werden immer wieder Leipziger Kirchen angegriffen?

Leipzig. „Fuck a fake God“ ritzten sie in eine Tür zur Sakristei und beschädigten eine Scheibe: Der Angriff von Unbekannten auf die evangelisch-lutherische Marienkirche im Stadtteil Stötteritz am Pfingstwochenende reiht sich ein in eine ganze Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen an Leipziger Gotteshäusern. Die Motive für diese Attacken sind höchst unterschiedlich.

Es gebe wenig Respekt vor Eigentum und auch vor dem, was anderen Menschen heilig ist, sucht Marienpfarrerin Anna-Maria Busch nach einer Erklärung. Gerade auf das Stötteritzer Gotteshaus hatten es Täter zuletzt auffällig oft abgesehen. Ende Oktober vorigen Jahres sprühten Unbekannte hier mehrere Parolen. Zwischen dem 13. und 15. Mai wurden zwei Scheiben eingeworfen. Zudem gab es Beschädigungen am kirchlichen Friedhof in der Albrechtshainer Straße. Gibt es einen Zusammenhang? Die Pfarrerin möchte darüber nicht spekulieren.

„Vor Ort konnten verschiedene Spuren gesichert werden“

„Die Ermittlungen dauern noch an“, teilt Polizeisprecherin Therese Leverenz auf LVZ-Anfrage mit. „Vor Ort konnten verschiedene Spuren gesichert werden, deren Auswertung allerdings noch etwas Zeit erfordert.“ Allein seit dem vergangenen Jahr sei es an der Stötteritzer Kirche zu fünf polizeilich bekannt gewordenen Sachbeschädigungen sowie einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. „Ob Zusammenhänge zwischen den Straftaten bestehen, ist genauso wie die Motivation der Unbekannten Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, so Therese Leverenz.

Ohnehin gibt es nach Erfahrung der Ermittler vielfältige Gründe dafür, dass Leute sich zu Angriffen auf Gotteshäuser hinreißen lassen. „Es kommen nicht nur politische beziehungsweise religiöse Motive für destruktives Handeln gegenüber Kirchen infrage, sondern auch Zerstörungswut, Verhaltensauffälligkeiten oder -störungen“, berichtet die Behördensprecherin. Gerade bei Einbrüchen könne Beschaffungskriminalität von Drogensüchtigen, die es auf Wertgegenstände oder Bares abgesehen haben, nicht ausgeschlossen werden.

„Hier braucht es eine gesellschaftliche Debatte“

„Vandalismus ist ein gravierendes gesellschaftliches Problem, das erleben wir in Leipzig auf Schritt und Tritt“, sagt Sebastian Feydt, Superintendent des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig, gegenüber der LVZ. „Hier braucht es auch eine gesellschaftliche Debatte, wie wir gemeinsam damit umgehen. Ich kann aber keine gezielte Kampagne gegen Kirchen erkennen.“ Generell gebe es heutzutage eine „fehlende Wertschätzung gegenüber gemeinschaftlich genutztem Eigentum“. Gerade Sakralräume stünden unter besonderem Schutz. „Davor haben Menschen früher höchsten Respekt gehabt und sich nicht daran vergriffen“, so Feydt. „Das ist leider verloren gegangen.“

Nur selten offenbaren Täter ihre Motive in Bekennerschreiben. So wurde Anfang Januar 2021 nach einem Anschlag auf die Lukaskirche in Volkmarsdorf auf dem linksextremistischen Portal Indymedia ein Schreiben veröffentlicht mit der Parole: „Montage für Moria – Zertrümmert das christlich-weiße Europa“. Als Tatmotiv musste demnach die Situation von Migranten an den EU-Außengrenzen und im Flüchtlingscamp Moria herhalten. Dem damaligen Aufruf, ab sofort „jeden Montag ein Symbol dieses christlich-weißen Europas anzugreifen“, wurde allerdings nicht vollumfänglich gefolgt.

