Hochzeitsständchen von Roberto Blanco: Dieter Hallervorden hat seine Christiane geheiratet

Berlin. Er hat zum dritten Mal Ja gesagt: Dieter Hallervorden (86) hat am Freitag in Berlin seine Verlobte Christiane Zander (56) geheiratet, wie zuerst das Magazin „Bunte“ berichtete. „Ich bin gerade in meinem 87. Lebensjahr. Deshalb lautet das Motto in dieser Ehe diesmal: für immer und ewig. Ich werde das also schon einhalten können. Und ich denke, Christiane auch. Zumal sie es mir versprochen hat“, sagte Hallervorden der Zeitschrift.

Zander sagte der „Bild am Sonntag“, die Hochzeit sei „das i-Tüpfelchen auf unsere Liebe“. Eine Hochzeitsreise wird das Paar zunächst aber nicht unternehmen - die Arbeit geht vor: „Wir haben noch ein längeres Gastspiel in Karlsruhe. Danach werden wir im Juli ein bisschen flittern. Wo, ist aber noch nicht beschlossen“, so Hallervorden.

Die Feier fand den Angaben zufolge am Abend im Schlosspark-Theater statt, das der Schauspieler seit 14 Jahren betreibt. Auch einige Prominente waren eingeladen, darunter die Schauspielerinnen Claudia Neidig, Caroline Beil und Brigitte Grothum sowie der Entertainer Julian F. M. Stoeckel.

Letzterer veröffentlichte auch Fotos und Videos der Feier bei Instagram - darauf zu sehen ist unter anderem, wie Schlagerstar Roberto Blanco für das Brautpaar den 1960er-Jahre-Hit „Quando quando quando“ singt.

Hallervorden hatte bereits vor einigen Wochen verraten, dass er seiner Partnerin im vergangenen November einen Antrag gemacht hatte und im Juni heiraten werde - jetzt hat das Paar die Ankündigung wahr gemacht.

RND/seb

