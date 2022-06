Mallorca adé? TV-Auswanderin Daniela Katzenberger zieht es zurück nach Deutschland

Vor zwölf Jahren wurde Daniela Katzenberger einem großen Publikum bekannt, als die Vox-Doku-Soap „Goodbye Deutschland!“ die damals 23-Jährige bei der Eröffnung des „Café Katzenberger“ auf Mallorca begleitete. Seitdem scheint der TV-Star untrennbar mit der beliebten Urlaubsinsel verbunden. Umso überraschender kommt es jetzt, dass Katzenberger offen über eine Rückkehr nach Deutschland spricht.

„Ich vermisse meine Heimat schon lange“, sagte die 36-Jährige der „Bild“-Zeitung. „Ich bin einfach kein Inseltyp. Bislang hat es sich nur noch nicht ergeben. Es ist aber auch nicht so einfach.“ Ihre Tochter Sophia etwa ist auf Mallorca aufgewachsen, geht dort mittlerweile zur Schule. „Da stellen sich viele Fragen“, so Katzenberger.

Katzenberger möchte am Rhein wohnen

Auch ihren Mann Lucas Cordalis konnte sie bislang nicht von den Plänen überzeugen: „Lucas ist mit Mallorca viel enger verbunden als ich“, so Katzenberger zu der Zeitung. „Er hat sein Studio im Haus seiner Eltern, in dem er viel mit Costa gearbeitet hat – da hängen auch viele Erinnerungen dran. Außerdem hat er hier in der Sommersaison viele Aufritte.“

Sollte es tatsächlich zu einer Rückkehr nach Deutschland kommen, würde der TV-Star gerne am Rhein wohnen – „ich mag die Menschen dort“, so Katzenberger. „Ob in meiner pfälzischen Heimat oder in der Nähe von Köln, hängt auch von der Gelegenheit ab.“

Erst mal ist die 36-Jährige aber weiter auf der Deutschen liebsten Insel zu sehen: Ab 22. Juni (20.15 Uhr) strahlt RTL II neue Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ aus.

