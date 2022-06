Mutter ließ sie allein in aufgeheiztem Auto: Polizei befreit weinende Kinder

Bad Frankenhausen. Weil eine 33 Jahre alte Mutter ihre beiden sieben Monate und zwei Jahre alten Kinder in einem aufgeheizten Auto in Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis (Thüringen) allein gelassen haben soll, ermittelt die Polizei. Es gehe um den Verdacht der Misshandlung von schutzbefohlenen Kindern, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Passanten hätten die weinenden Kinder in einem Auto vor einem Geschäft entdeckt. Der Wagen stand laut Polizei am Mittwochnachmittag in der prallen Sonne und war deshalb extrem aufgeheizt. Die beiden Kinder waren dehydriert, sie wurden aus dem Auto geholt und medizinisch untersucht. Abkühlungen und frische Getränke hätten gereicht, um Schäden abzuwenden, so die Polizei. Auch das Jugendamt wurde informiert.

RND/dpa