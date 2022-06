Aus sengender Hitze gerettet: 47 Katzen lebten mit Obdachlosem in Auto

Tierschützer haben im US-Staat Minnesota 47 Katzen aus einem Auto gerettet, das in brütender Hitze auf einem Rastplatz geparkt war. Die am Dienstag entdeckten Katzen lebten „seit einiger Zeit“ mit ihrem Besitzer, der obdachlos geworden war und die Tiere nicht zurücklassen wollte, in dem Fahrzeug, sagte Ashley Pudas von der Organisation „Animal Humane Society“ laut der Nachrichtenagentur AP. Trotz der Hitze und der unhygienischen Bedingungen hätten die meisten Katzen nur geringfügige medizinische Probleme gehabt.

An dem Tag, an dem Passanten die Tiere in dem Auto entdeckten, waren an der Raststätte in der Nähe der Kleinstadt Harris Temperaturen von rund 32 Grad Celsius angekündigt. Der Halter habe sich zu dem Zeitpunkt offenbar schon länger von dem Fahrzeug entfernt.

Der Katzenbesitzer habe sich aber kooperativ gezeigt und die ihm angebotene Hilfe angenommen, so Pudas. Die Katzen im Alter zwischen einem und zwölf Jahren sollen jetzt auf Krankheiten getestet, geimpft und sterilisiert und dann zur Adoption freigegeben werden.

RND/seb

