Leipzig. Im Norden von Leipzig, auf dem Gelände des Klinikums St. Georg, in einem Bau, der einer spätrömischen Villa ähnelt, liegt ein kleiner Junge mit geringelten Socken und angezogenen Beinen in einem großen Bett und wartet auf eine Niere.

Alwin ist einer von 278 – so viele Menschen warten im Organspende­programm des Universitäts­klinikums Leipzig auf eine Niere, eine Leber, eine Bauch­speichel­­drüse. Deutschlandweit sind es 9100, die warten. Manche Jahre oder Jahrzehnte. Und manche sterben, bevor sich ein Spender findet.

Bis eine Niere für Alwin Klut da ist, muss eine Maschine deren Funktion übernehmen. Der rechte Arm von Alwin ist getapt und verkabelt. Sein Blut fließt durch meterlange Schläuche und wandert in eine Maschine mit Spulen, Filtern und Membranen, die es reinigen. Das Gerät ist durchsichtig – man meint, dabei zusehen zu können, wie Alwins Blut von Gift und Wasser befreit wird. Drei Stunden muss er an der Dialyse bleiben, dreimal pro Woche. Auf der Heimfahrt gibt es zur Belohnung manchmal Pommes bei McDonald’s.

„Das Blödeste“, sagt Alwin, „ist die Fahrt. Sonst fällt mir nichts schwer. Die Nadeln ziehen das Blut aus mir raus, die Maschine wäscht es. Ich merke davon fast gar nichts.“

„Alwin ist so unglaublich tapfer“

André Klut setzt einen Bauern zwei Felder nach vorn. Seit er seinen Sohn zur Dialyse nach Leipzig fährt – aus Großenhain, anderthalb Stunden entfernt –, haben sie das Schachspielen begonnen. André Klut opfert sich für seinen Sohn auf. Er hat sich bei seinem Job als Physiotherapeut zurückstufen lassen, um seinen Sohn zweimal die Woche nach Leipzig zu bringen. Den dritten Termin übernimmt ein Fahrdienst.

„Ich verbringe neuerdings lange Nachmittage mit meinem Sohn“, sagt André Klut. „Wenn man irgendwas Positives in der ganzen Sache sehen will, dann vielleicht das.“

Als Alwin noch im Bauch seiner Mutter war, erkannten die Ärzte im Ultra­schall eine Fehlbildung der Niere. Die Niere ist so etwas wie das Klärwerk des menschlichen Körpers. Sie besteht aus zwei Teilen und reinigt den Körper, indem sie das Blut filtert. Die Schadstoffe landen im Urin. Wenn heute manche vom Gesundheitstrend „Entgiftung“ sprechen, dann meinen sie etwas, das die menschliche Niere schon seit Jahrtausenden perfektioniert hat.

Die Ärzte machten dem Ehepaar Klut damals keine großen Hoffnungen. Ihr Sohn, sagten sie, könne womöglich sogar blind sein. „Das war dann Gott sei Dank nicht so“, erzählt André Klut. Er wendet sich zu seinem Sohn: „Du hast uns dann schön angelächelt, da wussten wir, dass du uns sehen kannst.“

Es gibt Dinge, über die kann André Klut nicht mit seinem Sohn sprechen. Er bittet dann nach draußen, vor den berankten Bau, vor die Kinderdialyse auf dem Gelände von St. Georg. „Alwin ist so unglaublich tapfer“, sagt er. Dann senkt sich sein Blick.

Vor zwei Jahren noch dachten er und seine Frau, dass es vielleicht gar nicht so weit kommen würde. Dass die eine funktionierende Niere, die Alwin hatte, auch weiter ihren Dienst tun würde. „Jetzt könnte es sogar sein, dass wir vier Tage die Woche kommen müssen – oder dass aus drei Stunden Dialyse vier oder fünf werden.“

Wie lange ist ewig?

Es könne auch sein, sagt André Klut – „aber das darf man dem Kind natürlich nicht sagen“ –, dass die Dialysejahre von seinen Lebensjahren abgehen. Ewig, sagt der Vater, ginge das nicht. Doch wie lange ist ewig?

„Ein Kind wartet im Schnitt über zwei Jahre auf eine Niere, manche warten auch vier“, sagt Ärztin Katalin Dittrich, „Erwachsene im Durchschnitt acht Jahre.“ Die Ärztin leitet den Bereich Transplantations­medizin am Uniklinikum Leipzig.

Hunderte, fährt sie fort, verließen jährlich die Warteliste nicht, weil sie mit einem Spenderorgan versorgt wurden – „sondern, weil sie inzwischen verstorben sind. Das finde ich sehr traurig.“

Katalin Dittrich ist nicht nur Medizinerin. Sie versteht ihren Job auch als gesellschaftliche Aufklärungsarbeit, sucht mit Bürgern und Politikern das Gespräch über Organspende. Was, wie sie sagt, „ein typisch deutsches Tabuthema“ sei. „Es wird in eine ganz dunkle Ecke geschoben.“

Sie habe Politiker erlebt, erzählt die Ärztin, die fanden, es sei Menschen nicht zuzumuten, über den eigenen Tod nachdenken zu müssen. „Ich finde das absolut lächerlich und scheinheilig“, sagt sie. Schließlich habe man auch sie zum 50. Geburtstag angerufen und gefragt, ob sie eine Sterbegeld­versicherung abschließen will. „Wo ist da der Unterschied?“, fragt sie.

„Wenn jemand hirntot ist, können wir ihn leider nicht mehr fragen“

In Deutschland wird niemand automatisch zum Organspender. Man muss aktiv einen Spenderausweis anfordern und bei sich führen. In Deutschland besitzen 39 Prozent der Bevölkerung einen solchen Ausweis. Aber während knapp 10.000 auf ein Organ warten, so wie Alwin, gab es im Jahr 2020 bundesweit nur 913 gespendete Organe.

Ein Grund für die vergleichsweise wenigen Spenden, sagt Katalin Dittrich, seien „irrationale Ängste“. Da gäbe es die Angst, „dass Ärzte nicht mehr helfen, wenn ich einen Organspende­ausweis habe“. Dies sei falsch, völlig falsch. Denn Organspender könne nur werden, wer hirntot ist – nach manchmal stunden­langen Untersuchungen und Tests. Aber anstatt dann den Bestatter zu rufen, käme der Verstorbene noch ein letztes Mal in den OP. „Dieser Mensch“, sagt Katalin Dittrich, „kann so über seinen eigenen Tod hinaus noch viele Leben retten.“

Viele glaubten lieber an Mythen, um das Thema an sich zu vermeiden. Die aktuelle Regelung mit dem Spenderausweis findet die Transplantations­medizinerin daher „nicht glücklich“. Besser wäre aus ihrer Sicht die sogenannte Widerspruchs­lösung. Die gibt es fast überall in Europa – in Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien. Hier ist automatisch jeder Mensch Organspender, solange er nicht widerspricht. „Dadurch wäre es wahrscheinlicher, dass wir alle zumindest einmal im Leben dazu Position beziehen müssen“, sagt Katalin Dittrich. „Es ist auch völlig in Ordnung, wenn dann einer sagt: Ich möchte das nicht.“

Die Entscheidung zu treffen hätte auch noch einen anderen Zweck. So wüssten die Angehörigen eines Verstorbenen, was im Falle eines Falles zu tun ist.

Wenn auf einer Intensivstation des Leipziger Uniklinikums ein Mensch stirbt, dann betritt manchmal sie das Krankenzimmer, in dem noch häufig die Familie sitzt und um einen geliebten Menschen trauert: Svitlana Ziganshyna, die Organspende­beauftragte der Uni. „Wenn jemand hirntot ist“, sagt sie, „können wir ihn leider nicht mehr fragen, ob er für eine Organspende bereit wäre.“ In diesem Fall müssten die Hinterbliebenen eine Entscheidung im Namen ihres Angehörigen treffen – und das manchmal in der schwersten aller Stunden.

Hätte Papa seine Nieren gespendet?

„Mir ist ganz wichtig, dass sich niemand unter Druck gesetzt fühlt“, sagt Svitlana Ziganshyna. „Wir machen das ganz offen.“ Aber sie sagt auch: „Es sind immer Gespräche, von denen sich alle Betroffenen wünschen, man hätte sie schon vorher geführt.“ Das heißt zu Lebzeiten des Verstorbenen.

Denn viele Verwandte wüssten ja gar nicht: Hätte Papa seine Nieren gespendet? Und Mama ihr Herz?

Alwin Klut zieht seine Dame einmal quer diagonal über das schwarz-weiß karierte Feld. Schachmatt? Nein, sagt der Papa und räumt die Dame ab. Alwin lässt sich nach hinten aufs Bett fallen. „Andere Kinder sind nach der Dialyse erschöpft, Alwin braucht erst mal Bewegung“, berichtet André Klut. Und manchmal mache er danach, am Abend, noch seine Hausaufgaben. Das Blut wird aus dem rechten Arm entnommen, damit der Linkshänder Alwin mit der anderen Hand noch schreiben kann. Seine Schulklasse verschiebt inzwischen die Wandertage auf Tage, an denen Alwin nicht zur Dialyse muss.

Seit Beginn der Behandlung steht Alwin auch auf der Organspenderliste. Seitdem sind die Eltern immer erreichbar. Der Anruf kann jederzeit kommen. Das Festnetztelefon steht neben dem Bett. „Man kann Glück haben, dann passiert es schon morgen“, sagt André Klut. „Aber wahrscheinlich warten wir noch ein Jahr oder länger.“

Weiß Alwin, dass er womöglich noch lange, noch Jahre regelmäßig hierher­fahren wird? Kann ein Achtjähriger ein Gefühl dafür haben? „Na ja, ich komme so lange, bis ich meine Niere bekomme“, sagt er ganz pragmatisch. „Aber ich weiß noch nicht, wann.“

„Ich würde es für Alwin auch tun“

Mittels genetischer Untersuchung wollte die Familie kürzlich herausfinden, woher Alwin seine Krankheit hat. Im Genmaterial von Mutter Susann wurde sie fündig. Ihre Nieren sind trotzdem gesund.

Bei der Untersuchung stellten die Ärzte aber noch etwas fest: Alwins Mutter könnte für ihn als Spenderin infrage kommen. Vater André nicht. Jetzt überprüft ein Arzt, ob ihr Körper das verkraften würde.

Sicher, sagt André Klut, hätte er dann auch Angst um seine Frau. Aber er würde das unterstützen. „Ich selbst“, sagt er, „würde es für Alwin auch tun.“

Von Josa Mania-Schlegel/RND