Tänzerin Nikeata Thompson hat sich verlobt

Nikeata Thompson, 41, wird bald vor den Traualtar treten. Die Tänzerin und Choreografin veröffentlichte ein Video ihrer Verlobung auf ihrem Instagram-Profil. In dem Clip ist zu sehen, wie Thompson mit verbundenen Augen auf eine Terrasse an einem See geführt wird. Dort kniet ihr Partner, gekleidet in einen weißen Anzug, nieder und hält um ihre Hand an.

„Willst du meine Frau werden, mein Schatz?“, fragt er. Ihre Antwort kann man in dem Clip nicht hören. Stattdessen folgt ein inniger Kuss der beiden. Aus dem Off sind die Jubelschreie der Anwesenden zu hören.

Cathy Hummels gratuliert Nikeata Thompson auf Instagram

Zu dem Clip postet die Künstlerin: „I said yes“ und das Datum des Heiratsantrags, den 16. Juni 2022. Unter dem Post tummeln sich viele Glückwünsche – auch ihrer prominenten Freunde. So schreibt Moderatorin Cathy Hummels: „Ich freue mich so für dich, meine Liebe.“ Auch Model Stefanie Giesinger gratuliert: „Heule so sehr. Bin unendlich happy für dich!“

Wer ist der Mann an Nikeata Thompsons Seite?

In einem zweiten Post teilt Thompson Fotos, in denen sie mit ihrem Verlobten posiert und ihren Ring in die Kamera hält. Über ihr Privatleben und auch ihren Verlobten hält sich die Entertainerin normalerweise bedeck. So ist der Name ihres Zukünftigen unbekannt.

RND/lka

