Tribute-Konzert für Taylor Hawkins: Zwölfjährige Nandi Bushell tritt bei Foo-Fighters-Konzert auf

Anlässlich des Tribute-Konzerts zu Ehren ihres verstorbenen Drummers Taylor Hawkins kündigen die Foo Fighters weitere Künstler an, die an dem Event teilnehmen. Eine Musikerin sticht dabei vor allem ins Auge: Die zwölfjährige Nandi Bushell. Die junge Schlagzeugerin wird am 3. September auf der Bühne des Londoner Wembley Stadiums stehen. Das geht aus dem Veranstaltungsplakat hervor, das die Band auf ihrem Instagramkanal veröffentlicht.

Zudem werden auch andere prominente Gäste bei dem Event erwartet. So sollen der Ankündigung nach Police-Drummer Steward Copeland, die Pretenders-Sängerin Chrissie Hynde und Queen-Gitarrist Brian May auftreten.

Das Internetphänomen und die Foo Fighters

Nandi Bushell avancierte zum Internetphänomen, als sie sich 2020 einen Schlagzeugwettstreit mit Band-Frontmann Dave Grohl lieferte. Per Twitter forderte das Mädchen Grohl, der früher in der Band Nirvana Schlagzeug spielte, zum Zweikampf heraus. Damals twitterte sie: „Herr Grohl, ich würde gerne ein Drum-Battle mit Ihnen austragen! Ich liebe Everlong, es ist wirklich schwer zu spielen, weil es so schnell ist, aber es macht so viel Spaß!“ Außerdem lud sie ein Video hoch, in dem sie das Lied spielte.

Grohl war begeistert und reagierte. Er postete daraufhin ein Lied, das er eigens über die junge Drummerin schrieb.

Und das macht sie jetzt

Auf Instagram gewährt die junge Drummerin in regelmäßigen Abständen Einblicke in ihre musikalische Karriere: Neben dem Schlagzeug tritt sie unter anderem mit einem Saxophon, einer E-Gitarre oder einem E-Bass vor die Kamera. Zu ihren Fans zählt sogar die ehemalige First-Lady Michelle Obama.

